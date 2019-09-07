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Cep telefonlarÄ± kayÄ±ttaydÄ±

Ä°ki oyuncu yanardaÄŸÄ±n gÃ¶lgesinde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. O anlar kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±.

BACKGRID UK

HÃ¼rriyet Haber
07.09.2019 - 11:36 | Son GÃ¼ncelleme:
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Cep telefonlarÄ± kayÄ±ttaydÄ±Next

NorveÃ§li oyuncu Aksel Hennie, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu meslektaÅŸÄ± Karoline Hegbom ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ä°ki sevgili evlenmek iÃ§in de Ä°talya'nÄ±n Sicilya adasÄ±nÄ±n en Ã§ok turist Ã§eken bÃ¶lgelerinden biri olan Etna yanardaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶lgesindeki Taormina'yÄ± seÃ§ti.

BACKGRID UKÂ

Etiketler: aksel hannie , karoline hegbom , sicilya , taormina

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