Cep telefonlarÄ± kayÄ±ttaydÄ±

NorveÃ§li oyuncu Aksel Hennie, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu meslektaÅŸÄ± Karoline Hegbom ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ä°ki sevgili evlenmek iÃ§in de Ä°talya'nÄ±n Sicilya adasÄ±nÄ±n en Ã§ok turist Ã§eken bÃ¶lgelerinden biri olan Etna yanardaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶lgesindeki Taormina'yÄ± seÃ§ti.
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