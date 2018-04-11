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Cennetten merhaba!

Ünlü TV yıldızı gittiği tatilden paylaştığı bu pozlarla sosyal medyada olay oldu.

Hürriyet Haber
11.04.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:
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Cennetten merhabaNext

TV yıldızı Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney; Turks& Caicos adalarında tatil yapıyor. İki ünlü kardeş, dünyanın tropikal cennetlerinden biri olarak kabul edilen bu Karayip adasında çektikleri pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Kardashian kardeşlerin pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: kim kardashian , kourtney kardashian , Turks ve Caicos Adaları

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