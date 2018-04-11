Cennetten merhaba!

TV yıldızı Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney; Turks& Caicos adalarında tatil yapıyor. İki ünlü kardeş, dünyanın tropikal cennetlerinden biri olarak kabul edilen bu Karayip adasında çektikleri pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Kardashian kardeşlerin pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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