Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi "Cennet-Cehennem obrukları"nı 10 milyon liralık projeyle modernize ederek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getireceklerini söyledi.
Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti.
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