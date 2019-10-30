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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
30 Ekim 2019 - 13:23,

Küpeli Ailesin'den şoke eden açıklamalar: 'Oğlumuzla bağlantı kuramıyor, görüşemiyoruz' demişlerdi... Cenk Küpeli'den yanıt gecikmedi!

Demet Şener ile eski basketbolcu Cenk Küpeli geçtiğimi haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

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Demet Şener ile eski basketbolcu Cenk Küpeli geçtiğimi haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti.

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Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti.

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Uzun süredir sessiz olan Cenk Küpeli’nin ailesi suskunluğunu bozdu.

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Cenk Küpeli’nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ilk kez konuştu; Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.

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Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.

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2.Sayfa programına konuşan Avni Küpeli sözlerine söyle devam etti; Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz.

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Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor.

8CENK KÜPELİ: KENDİ RIZAMLA EVLENDİM

CENK KÜPELİ: KENDİ RIZAMLA EVLENDİM

Haberlerin ardından Cenk Küpeli yazılı basın açıklaması yaptı.

"Değerli Basın Mensupları,
Basında çıkan ve beni ilgilendiren haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım.Öncelikle bilinmesini isterim ki uzun zamandır hayran olduğum bir kadın ile kendi rızam ile büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım."

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"Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil kendi kararımın bir sonucudur. Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir."

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"Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum. Daha fazla bu konu ile gündeme gelmek istemiyorum. Teşekkür ederim."

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