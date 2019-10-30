Küpeli Ailesin'den şoke eden açıklamalar: 'Oğlumuzla bağlantı kuramıyor, görüşemiyoruz' demişlerdi... Cenk Küpeli'den yanıt gecikmedi!

İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadından 2'si polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanırken, polis olaylara karışan diğer 2 kadını arıyor.
İzmir'in Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürülen eski başkan Vefa Ülgür ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Olayların büyümesini araya giren jandarma ve zabıta ekipleri önledi.