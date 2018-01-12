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Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi

Onun öyküsü film olsa büyük olasılıkla izlenme rekorları kırardı. Daha çocuk yaşta keşfedildi. Önce sinemaya adım attı sonra sahnelere. Döneminin en ünlü oyuncu ve dansözlerinden biriydi. Tüm dünya onu seyretti. Saçının bir teline dokunmak için servetler serilirdi önüne. Ama gün geldi şöhreti de gitti serveti de. Hayatında kimsesi yoktu. Bir trafik kazasında öldüğünde cansız bedeni üç gün morgda bekledi. Sonunda beş kişi onu toprağa verdi.

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:
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Yeşilçamın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmediNext

Aslında böyle hikayeler ünlülerin dışarıdan bakıldığında pırıltılı görünen dünyasında öyle çok ki... Bazen şansları kötü gittiği için bazen kendi yanlış adımları yüzünden şöhretin zirvesinden bir anda yalnızlığın ve yoksulluğun en derinine düşen ünlülerin öykülerini okumuşsunuzdur siz de! İşte Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızların yaşadığı o film gibi hayatlar. 

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