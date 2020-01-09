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DHA
Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 15:18, /

Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi

ESKİŞEHİR’de halk otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız (25), avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Salim Parmaksız'ın kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktüğü cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cemre Parmaksız’ın geçen yıl bugün yemin ederek, avukatlık ruhsatını aldığını söyledi.

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