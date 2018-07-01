Cemiyet dünyasını buluşturan düğün

Oya-Bülent Eczacıbaşı çiftinin kızları Esra Eczacıbaşı ile Ayşe-Ahmet Coşkun’un oğulları Murat Coşkun evlendi. Düğün töreni geçtiğimiz cumartesi akşamı Eczacıbaşı ailesinin Bodrum’daki evinde yapıldı. Çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un kıydığı düğüne iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 700 davetli katıldı.
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