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Magazin
07 Aralık 2019 - 08:00,

Cem Yılmaz'ın hayali sevgilisi siz misiniz?

Defne Samyeli önceki gece Bebek Otel çıkışı görüntülendi.

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Defne Samyeli, “Cem Yılmaz’ın ‘Mucize 2: Aşk’ filminin galasındaki hayali sevgilisi siz misiniz?” sorularına “Niye soruyorsunuz?” diyerek kaçamak bir cevap verdi.

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Samyeli, muhabirlerin barışma sorularını da “Sağ olun ama bunlar ayıp şeyler, hoş değil” diyerek yanıtsız bıraktı.

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Dün akşam Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Mucize Aşk 2’nin galasına katılan Cem Yılmaz'dan ilginç gönderme... Galaya tek katılan Cem Yılmaz’ın gazetecilerle röportaj yaparken yanında bir sevgilisi varmış gibi davranması dikkat çekti...

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