Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 08:00,
Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması: İkimize de yakışmıyor
Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile evlilik şartıyla barıştıkları haberlerini yalanladı. Ünlü komedyen, “Bu doğru değil. Bu haberler ne bana ne de Defne Hanım’a yakışıyor” dedi.
RAHATSIZLIĞI nedeniyle 25 Aralık’taki Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterisini erteleyen Cem Yılmaz, önceki akşam “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı.
2020’den tek dileğim sağlık
Kendisi gibi rahatsızlanarak şovunu iptal eden Ata Demirer’e de geçmiş olsun dileğinde bulunan Yılmaz, “Ata’yı çok severim, ona da geçmiş olsun. Sağlığımıza artık dikkat edeceğiz, 2020’den tek dileğim sağlık” dedi.
“Doğru değil. Bu haberler ne bana ne de Defne Hanım’a yakışıyor.” Cem Yılmaz, Defne Samyeli’nin kullandığı aracın kendi üzerine kayıtlı olduğu haberleri için ise “Böyle bir şeyden haberdar değilim, araç benim üzerime mi kayıtlıymış?” yanıtını verdi.
7