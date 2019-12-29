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Haber Giriş: 29 Aralık 2019 - 08:00, /

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması: İkimize de yakışmıyor

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile evlilik şartıyla barıştıkları haberlerini yalanladı. Ünlü komedyen, “Bu doğru değil. Bu haberler ne bana ne de Defne Hanım’a yakışıyor” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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RAHATSIZLIĞI nedeniyle 25 Aralık’taki Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterisini erteleyen Cem Yılmaz, önceki akşam “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı.

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Zorlu PSM’de sahnelenen program sonrası Etiler’deki evine girerken görüntülenen ünlü komedyen soruları yanıtladı. Yılmaz sağlık durumunu soran muhabirlere “Şimdi çok iyiyim, ani bir şey oldu” diye yanıt verdi.

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2020’den tek dileğim sağlık

Kendisi gibi rahatsızlanarak şovunu iptal eden Ata Demirer’e de geçmiş olsun dileğinde bulunan Yılmaz, “Ata’yı çok severim, ona da geçmiş olsun. Sağlığımıza artık dikkat edeceğiz, 2020’den tek dileğim sağlık” dedi.

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Ünlü komedyen Defne Samyeli ile evlilik şartıyla barıştıkları iddiasını yalanladı:

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“Doğru değil. Bu haberler ne bana ne de Defne Hanım’a yakışıyor.” Cem Yılmaz, Defne Samyeli’nin kullandığı aracın kendi üzerine kayıtlı olduğu haberleri için ise “Böyle bir şeyden haberdar değilim, araç benim üzerime mi kayıtlıymış?” yanıtını verdi.

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Uzun süre aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılık nedeni bilinmiyor. Çiftin yakın zamanda yeniden barıştığı iddia edilmişti.

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Neler Oluyor Hayatta? programında bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın, barıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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