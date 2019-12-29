Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması: İkimize de yakışmıyor

“Doğru değil. Bu haberler ne bana ne de Defne Hanım’a yakışıyor.” Cem Yılmaz, Defne Samyeli’nin kullandığı aracın kendi üzerine kayıtlı olduğu haberleri için ise “Böyle bir şeyden haberdar değilim, araç benim üzerime mi kayıtlıymış?” yanıtını verdi.