Cem Yılmaz'dan çok konuşulan Serenay Sarıkaya itirafı
Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı...
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Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık aşkı Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Aşkın bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması gösterildi.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haklarında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Ünlü komedyen dün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi."Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?"
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İşte Cem Yılmaz'ın çok konuşulan diğer açıklamaları...
* Memleketin en komik adamı benim olmama ihtimal yok. Ben sadece kendimden eminim, işimi düzgün yapıyorum onu biliyorum... 'Acayibim ben!' hissi kötü, değilsin!
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* Kendimi kötü hissettiğim zaman sahneye çok çıktım ve çok iyi geldi. 'Kendimi kötü hissediyorum, insanları güldüremem' bence hiç doğru bir fikir değil.
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'KENDİMİ DÜZELTMEYE ÇALIŞMADIM'
* Hiç yağ aldırma, bir şey yaptırma, kulağını küçültme yaptırmadım. Çünkü böyle bir param yok. Ergenliğimde güzel bir çocuktum. Ergenlikten sonra burnum sola sinyal vermeye başladı, kulaklar bir şey oldu ve tutamadık. Kendimi düzeltmeye çalışmakla ilgilenmedim hiç...
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'ALEYNA TİLKİ'Yİ TAKİP EDEMİYORUM'
* Takip etmek isteyip, edemediğim insanlar var. Diyelim ki evimde oturuyorum ve Aleyna Tilki komik bir tweet atıyor. Ben de Aleyna Tilki'yi follow etmek istiyorum. Yapamıyorum... Dede gibi Aleyna Tilki'yi neden takip edeyim. bunun haber olması hoş olmaz diye düşünüyorum...
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'FİLMİMİZ AZ İZLENDİ'
* Sevdiğim bazı şeyler pahalı, doğru. Ben zengin biri değilim bu zihinlerde böyle kalsın istemiyorum. Varlıklı birisi de değilim... Benim çok tatlı bir sloganım var, ofiste yazıyor. 'İşçisin sen işçi kal'... Ben işçiyim... Bazen yaptığım iş para ediyor, bazen etmiyor. Mesela filmimiz az izlendi. Ben az para kazandım ama daha beter olmamı isteyen bir grup da gördüm.
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'ALEYNA'NIN EVİ ÇOK GÜZEL DEĞİL Mİ?'
* Oğlum Aleyna Tilki'nin klibini izleyince 'Evi çok güzel değil mi baba?' dedi. Bunu bizim evde söylüyor... Bu çok çarpıcı. Babayım ya 'dekor o!' dedim. Tarkan klibi çıktı 'Ban bu da Tarhan' dedi. O da çok çarpıcı.
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'İYİ BİR DİNLEYİCİYİM'
* 90'ların başında ben Müslüm dinliyordum. Sibel Can le Eypio da dinliyorum. Müzik ile çok ilişkiliyim. İyi bir dinleyiciyim.
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'ŞENER ŞEN İLE 25 SENEDİR TANIŞIYORUM'
* Ben insanlara, insan gibi davranmayı çok erken öğrendim. Çocukluğumdan beri arkadaşım olduğunu düşündüğüm Şener Şen ile beraber film yaptım, ahbaplık ettim... Yaklaşık 25 senedir tanışıyorum. Onu tanımadığım ama hayatımın her yerinde olduğu bir evre vardı.
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'HİÇ SIRADAN ARKADAŞIM YOK'
* Bütün arkadaşlarım havalı. Hiç sıradan bir arkadaşım yok. Beraber çalıştığım, iş yaptığım insanlar hep benden iyi olsun istemişimdir. Şükürler olsun ki bütün arkadaşlarım da böyle. Hepsi en az bir konuda benden daha iyi...
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'YALNIZLIK KIYMETLİ'
* Her şeyi layığı ile yaşadığım için bir aşk acım yok. Yalnızlığın kıymetine inanan bir insanım.