Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 09:37,
Cem Yılmaz destek bekliyor
Cem Yılmaz, “Karakomik Filmler 2” için önceki akşam Soho House’da özel gösterim düzenledi. İlk “Karakomik Filmler”in gişede beklediği ilgiyi görmediğini söyleyen ünlü komedyen, serinin ikinci halkası için destek istedi.
Gösterim sonrası konuklarını uğurlayan Cem Yılmaz, kapıda bekleyen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. “Misafirlerimiz bu akşam filmleri izlerken çok güzel reaksiyon verdiler, çok beğendiler” diyen Yılmaz, ilk “Karakomik Filmler”in gişede sadece 700 bin kişi tarafından izlendiği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Evet, beklenenin altında bir gişe yaptı. Bir destek olursanız, hepiniz giderseniz... Eşinizi dostunuzu da götürün, çünkü filmler çok güzel.”
Çorap kontrolü
Özel gösterime katılanlar arasında Ömür Gedik de vardı. Geçen hafta katıldığı ödül töreninde sökülen kıyafetiyle objektife yansıyan Gedik, muhabirlere sitem etti: “Arkadaşlar sayenizde içeri girerken Cem Yılmaz ‘Bakayım bir yerinde yırtık sökük var mı’ diyerek çorabıma bakıp kontrol etti.
Bu sefer söküğüm, yırtığım yok, rahatım. Ödül töreninde sizden fotoğrafımı çekmek yerine ‘Pantolonunuz sökülmüş’ diye uyarmanızı beklerdim. Ama çekmeyi tercih ettiniz, canınız sağ olsun.”
Onun gişesi konuşulmaz
Eser Yenerler, Cem Yılmaz’ı “EYS” adlı programında ağırlayacağını söyledi: “Programıma konuk olacak bu hafta, çok eğlenceli bir yayın yapacağız inşallah.” Yenenler, ilk “Karakomik Filmler”in gişesiyle ilgili soruları ise yanıtlamadı: “Abi bana Cem Yılmaz’ın gişesini sormayın, o konuşulmaz. Gişesinin önemi yok. Ben hiç oralara girmeyeyim. Ama filmleri çok iyi.”
7