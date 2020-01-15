Cem Yılmaz destek bekliyor

Gösterim sonrası konuklarını uğurlayan Cem Yılmaz, kapıda bekleyen muhabirlerin sorularını da yanıtladı. “Misafirlerimiz bu akşam filmleri izlerken çok güzel reaksiyon verdiler, çok beğendiler” diyen Yılmaz, ilk “Karakomik Filmler”in gişede sadece 700 bin kişi tarafından izlendiği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Evet, beklenenin altında bir gişe yaptı. Bir destek olursanız, hepiniz giderseniz... Eşinizi dostunuzu da götürün, çünkü filmler çok güzel.”