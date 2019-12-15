“Çekmeyin, ben ünlü değilim” demişti... Sertab Erener'den fotoğraflı yanıt geldi
Sertab Erener’in, geçtiğimiz hafta makyajsız halde fotoğrafını çeken gazetecilere “Çekmeyin, ben ünlü değilim” diyerek çıkışması medyada tartışma yaratmıştı.
Erener dün sosyal medyadan “Mutlu hafta sonları” notuyla yine makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da özetle şu notu düştü:
İsmimin günlerdir bu fotoğrafla anılması yerine konserlerimizde plastik kullanmadığımız veya her konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”
4