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Magazin
15 Aralık 2019 - 09:02,

“Çekmeyin, ben ünlü değilim” demişti... Sertab Erener'den fotoğraflı yanıt geldi

Sertab Erener’in, geçtiğimiz hafta makyajsız halde fotoğrafını çeken gazetecilere “Çekmeyin, ben ünlü değilim” diyerek çıkışması medyada tartışma yaratmıştı.

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Erener dün sosyal medyadan “Mutlu hafta sonları” notuyla yine makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da özetle şu notu düştü:

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“Yorgun, uykusuz ve hasta olduğum onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken, benden izin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın verebileceği bir tepkidir. Bunun makyajsız olmamla hiçbir alakası yoktur.

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İsmimin günlerdir bu fotoğrafla anılması yerine konserlerimizde plastik kullanmadığımız veya her konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

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Şarkıcı Sertab Erener (55) önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda aracını beklerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.

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