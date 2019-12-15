“Çekmeyin, ben ünlü değilim” demişti... Sertab Erener'den fotoğraflı yanıt geldi

“Yorgun, uykusuz ve hasta olduğum onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken, benden izin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın verebileceği bir tepkidir. Bunun makyajsız olmamla hiçbir alakası yoktur.