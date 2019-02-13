Ceketini giyip çıktı

Top model Kendall Jenner, New York Moda Haftası kapsamında bir etkinliği katıldı. Kar yağışına bile aldırmayan Jenner, blazer ceket siyah çorap, siyah eldicen ve yüksek ölçeli ayakkabılardan oluşan kıyafetiyle geceye katıldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.