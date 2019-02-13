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Ceketini giyip çıktı

Kendall Jenner, katıldığı etkinlikte kıyafet tercihiyle ilgi çekti.

Hürriyet Haber
13.02.2019 - 15:51 | Son Güncelleme:
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Ceketini giyip çıktıNext

Top model Kendall Jenner, New York Moda Haftası kapsamında bir etkinliği katıldı. Kar yağışına bile aldırmayan Jenner, blazer ceket siyah çorap, siyah eldicen ve yüksek ölçeli ayakkabılardan oluşan kıyafetiyle geceye katıldı.

BACKGRID USA

Etiketler: blazer , ceket

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