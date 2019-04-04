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Cebinde 20 dolarla çalışmak için İstanbul'a gelmişti, şimdi aristokrat hayatı yaşıyor
90'larda çalışmak için İstanbul'a geldiğinde cebinde sadece 20 dolar vardı. Sonra dünyanın en ünlü müzik gruplarından biriyle tanındı. Şimdi ise 15'inci yüzyıldan kalma görkemli bir kır evinde masal gibi bir hayat sürüyor.
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