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Cebinde 20 dolarla çalışmak için İstanbul'a gelmişti, şimdi aristokrat hayatı yaşıyor

 90'larda çalışmak için İstanbul'a geldiğinde cebinde sadece 20 dolar vardı. Sonra dünyanın en ünlü müzik gruplarından biriyle tanındı. Şimdi ise 15'inci yüzyıldan kalma görkemli bir kır evinde masal gibi bir hayat sürüyor.

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Hürriyet Haber
04.04.2019 - 12:22 | Son Güncelleme:
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Cebinde 20 dolarla çalışmak için İstanbula gelmişti, şimdi aristokrat hayatı yaşıyorNext

Aslında bütün dünyadan önce Türkiye tanımıştı onu. 1990'lı yıllardı. Dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Seç Bakalım'ın hosteslerinden biriydi.

HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

Etiketler: geri halliwell , spice girls , christian horner

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