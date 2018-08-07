Çay içme yarışmasında zafer Türkiye'nin!

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali' kapsamında en hızlı çay içme yarışması gerçekleştirildi. 8 ülkeden temsilcilerin katıldığı yarışmayı, Türkiye adına katılan Oğuzhan Çalapkulu kazandı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.