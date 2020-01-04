Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas'dan İstanbul’da 20. yıl kutlaması

OSCAR’lı oyuncular Catherine Zeta-Jones (50) ve Michael Douglas (75), evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için dünya turuna çıktı, ilk durakları da Afrika kıtası oldu. Zimbabwe, Botswana, Mozambik ve Tanzanya’ya giden çift, daha sonra rotalarını Türkiye’ye çevirdi.