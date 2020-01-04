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Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 08:00, /

Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas'dan İstanbul’da 20. yıl kutlaması

Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20’nci yılını dünya turu yaparak kutluyor. Önce Afrika’yı gezen çift, dün çocuklarıyla beraber İstanbul’a geldi. İki oyuncu, 8 Ocak’a kadar şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfedecek.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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OSCAR’lı oyuncular Catherine Zeta-Jones (50) ve Michael Douglas (75), evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için dünya turuna çıktı, ilk durakları da Afrika kıtası oldu. Zimbabwe, Botswana, Mozambik ve Tanzanya’ya giden çift, daha sonra rotalarını Türkiye’ye çevirdi.

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Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, dün akşam saatlerinde çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul’a geldi. Havalimanında görüntülenen aile, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu.

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Catherine Zeta-Jones el işaretleriyle muhabirlere tepki gösterirken, aileyi karşılayan özel koruma ekibi görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Aile, VIP araca binerek 8 Ocak’a kadar konaklayacakları St. Regis Otel’e geçti.

4EN SEVDİĞİM YER KAPALIÇARŞI

EN SEVDİĞİM YER KAPALIÇARŞI

Catherine Zeta-Jones bir röportajında Türkiye’ye birkaç kez geldiğini söylemiş, “Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı” demişti. Ünlü yıldız, İstanbul turunda Kapalıçarşı’ya da yer verecek.

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Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas ile çocukları, THY’ye ait tarifeli uçakla Tanzanya’nın Darüsselam kentinden İstanbul Havalimanı’na geldi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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