Çarpıcı iddia: Jennifer Aniston ile Brad Pitt gizli gizli buluşuyor!

Brad Pitt ile Jennifer Aniston bu ödül sezonunda ilk kez her ikisinin de adaylar arasında olduğu Altın Küre Ödülleri'nde aynı mekanda bir araya gelmişti. Birbirlerine nasıl davranacakları merak konusu olan çift o gece biraz uzak durmuştu. Hatta Pitt, Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldığı Altın Küre teşekkür konuşmasında bu konuda bir şaka da yapmıştı. Pitt "Aslında bu törene annemle gelecektim. Fakat yanımda hangi kadını görseler hakkımda aşk söylentisi çıkarıyorlar. O yüzden bundan vazgeçtim" demişti.