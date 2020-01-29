Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 09:53,
Çarpıcı iddia: Jennifer Aniston ile Brad Pitt gizli gizli buluşuyor!
SAG Ödül gecesinde, 15 yıl sonra ilk kez kameralar karşısında samimi görüntüler sergileyen Jennifer Aniston ve Brad Pitt ile ilgili çarpıcı iddia: O geceden sonra tam beş kez gizli gizli buluştular.
İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Brad Pitt ve Jennifer Aniston’a yakın bir kaynak, iki ismin son süreçte gizlice 5 kez görüştüğünü iddia etti.
Jennifer Aniston ile Brad Pitt, SAG Ödülleri gecesine damga vurdu. Eski çift, boşanmalarından tam 15 yıl sonra mutluluklarını, gözyaşları içinde birbirlerine koşarak paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Altın Küre töreninde de her ikisi de adaylar arasında olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yan yana gelip gelmeyecekleri merak konusu olmuştu. O gece mümkün olduğunca yan yana gelmediler. Ama dün gece Los Angeles, Shrine Tiyatrosu'nda yapılan SAG ödül töreninde eski çift, mutluluk içinde birbirlerine koştu. Ödüllerini aldıktan sonra kulise geçen Aniston ve Pitt, birbirlerini sevinç gözyaşları içinde kutladı.
Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Pitt, teşekkür konuşmasını yaptı. Ardından da elinde ödülüyle kulise geçti. Bu sırada drama dalında en iyi kadın oyunu ödülü açıklanıyordu. Pitt, tam kulisteki, salonda olup bitenleri yansıtan ekranın önünden geçerken Jennifer Aniston'ın adının ilan edildiğini duydu.Pitt, bir anda dönüp ekrandan eski eşinin ödül sevincini izledi. Ödülünü alıp kulise geçen Aniston ile Pitt birbirlerine koştular. Bu arada Jennifer Aniston'ın mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.
Aniston, Brad Pitt'in yanından ayrılıp kendisini tebrik eden bir başka arkadaşının yanına giderken aktörün eski eşinin bileğini hemen bırakmadığı görüldü.
Jennifer Aniston ile Brad Pitt; 2000 yılında evlendi. Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyorlardı. Fakat sonra Pitt, Angelina Jolie ile Aniston'a ihanet etti. Çift, 2005 yılında boşandı. Bir dönem araları pek iyi olmasa da daha sonra zaman zaman görüşmeye başladılar. Bir dönem Brad Pitt ile Angelina Jolie'den dünyaya gelen büyük kızı Jennifer Aniston ile birlikte görüntülenmişti.
Brad Pitt'in Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşaması çiftin evliliğini bitirdi. Pitt ile Jolie 10 yıl birliktelikten sonra evlendi. Herkes onların çok uzun süre belki de hayatlarının sonuna kadar evli kalacağını düşünürken iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Jolie ile Pitt arasında altı çocuklarının velayeti nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ise uzun süre çözülemedi. Bir başka deyişle bir zamanlar Brangeline diye anılan çiftin masal gibi aşkı kötü sonra bitti.
Brad Pitt ile Jennifer Aniston bu ödül sezonunda ilk kez her ikisinin de adaylar arasında olduğu Altın Küre Ödülleri'nde aynı mekanda bir araya gelmişti. Birbirlerine nasıl davranacakları merak konusu olan çift o gece biraz uzak durmuştu. Hatta Pitt, Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldığı Altın Küre teşekkür konuşmasında bu konuda bir şaka da yapmıştı. Pitt "Aslında bu törene annemle gelecektim. Fakat yanımda hangi kadını görseler hakkımda aşk söylentisi çıkarıyorlar. O yüzden bundan vazgeçtim" demişti.
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