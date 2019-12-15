Caroline Flack sevgilisini dövdü!

36 yaşındaki Louise Silver İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla bir kaostu. Her yerde polis aracı vardı. Başta terörist saldırı sandım fakat polislerin Flack'in evine gittiğini fark ettim. Kısa süre sonra da onu çıkardılar" diye konuştu.