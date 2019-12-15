Caroline Flack sevgilisini dövdü!

Love Island yıldızı Caroline Flack, eski tenis oyuncusu olan 1.93'lük sevgilisi Lewis Burton ile kavga etti.
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Kendi evinde gerçekleşen kavgadan sonra tutuklanan Flack'in erkek arkadaşı Lewis Burton "Onunla tanışana kadar normaldim" dedi.
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Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Burton polise ihbarda bulundu.
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Görgü tanıklarına göre polis olay yerine geldiğinde Flack'in evinin dışında büyük bir kaos hakimdi.
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İddiaya göre kontrolünü kaybeden Flack, 27 yaşındaki erkek arkadaşını dövüyordu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler elleri kanlar içindeki Flack’i gözaltına alırken, Burton ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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Flack'in olay sırasında kırılan bir bardaktan dolayı yanlışlıkla elini kestiği bildirildi.
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Burton’ın durumunun iyi olduğu, elinde cam kesikleri olan Flack’in de ifadesinin ardından hastanede tedavi edildiği öğrenildi.
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Görgü tanıkları, Burton'un polislere "Dostum, onunla tanışana kadar normaldim" diye bağırdığını belirtti.
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Love Island yıldızı Flack saldırı suçlamasıyla 23 Aralık’ta Highbury Corner Magistrates mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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36 yaşındaki Louise Silver İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla bir kaostu. Her yerde polis aracı vardı. Başta terörist saldırı sandım fakat polislerin Flack'in evine gittiğini fark ettim. Kısa süre sonra da onu çıkardılar" diye konuştu.
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Önümüzdeki ay programın çekimleri için Güney Afrika’ya gitmesi beklenen Flack’in durumu merak konusu oldu.
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Kanalın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde toplanıp bir karar alacağı öne sürüldü.