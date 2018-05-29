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Çapkın eşe doğum günü!

Kibariye nihayet kararını verdi: Boşanmıyor.

Hürriyet Haber
29.05.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:
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Çapkın eşe doğum günüNext

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ama geçtiğimiz hafta Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı Doha Elenouty ile yasak ilişki yaşadığı söylendi.

Etiketler: ali küçükbalçık , ihanet , doğum günü

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