Çapkın eşe doğum günü!

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ama geçtiğimiz hafta Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı Doha Elenouty ile yasak ilişki yaşadığı söylendi.
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