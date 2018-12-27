Cansu Taşkın'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'İkisi de bana mesaj attı'
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına manken Cansu Taşkın konuk oldu. Sosyal medya hesabı hacklenince Mustafa Sandal ve Sadettin Saran ile yazışmaları ortaya çıkan Taşkın çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına manken Cansu Taşkın konuk oldu. Sosyal medya hesabı hacklenince Mustafa Sandal ve Sadettin Saran ile yazışmaları ortaya çıkan Taşkın çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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