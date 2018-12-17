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Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

'Herkes Gülmek İster' ile adından söz ettiren Yılmaz Morgül, 'Magazin Konseyi'nde oyununu eleştiren Cengiz Semercioğlu ile Onur Baştürk'e Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi. Morgül, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu...

Hürriyet Haber
17.12.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:
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Canlı yayında gözyaşlarına boğulduNext

'Herkes Gülmek İster' ile adından söz ettiren Yılmaz Morgül, 'Magazin Konseyi'nde oyununu eleştiren Cengiz Semercioğlu ile Onur Baştürk'e Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi. Morgül, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu...

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