Canlı yayında gözyaşları

Miss Fashion Güzeli, Dilara Karakuş Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 19 yaşındaki Dilara, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Dilara Karakuş, annesiyle ilgili gelen eleştirilerden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.