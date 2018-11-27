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Canlı yayında gözyaşları

Miss Fashion Güzeli, Dilara Karakuş Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 19 yaşındaki Dilara, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Hürriyet Haber
27.11.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:
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Miss Fashion Güzeli, Dilara Karakuş Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 19 yaşındaki Dilara, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Dilara Karakuş, annesiyle ilgili gelen eleştirilerden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET / INSTAGRAM

Etiketler: dilara karauş

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