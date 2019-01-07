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Canlı yayında her şeyi anlattı: 'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım telefon ile bağlandı. Eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia eden Yıldırım: ‘İrem sevgilimi elde etmek için çok uğraştı’ dedi.

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
07.01.2019 - 10:57 | Son Güncelleme:
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Canlı yayında her şeyi anlattı: İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştıNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım telefon ile bağlandı. Eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia eden Yıldırım: ‘İrem sevgilimi elde etmek için çok uğraştı’ dedi.

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