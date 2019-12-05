Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Canım karıcığım, seni utandırdığım için özür dilerim
Ünlü oyuncu ve şarkıcı geçtiğimiz hafta rol arkadaşıyla sergilediği samimi görüntüler nedeniyle karısından özür diledi. Bunun için seçtiği mecra ise 57 milyon takipçili Instagram hesabı oldu.
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Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Justin Timberlake, sosyal medya aracılığıyla karısı Jessica Biel'den ve tüm ailesinden özür diledi.
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38 yaşındaki Justin Timberlake, Instagram hesabından ne kadar pişman olduğunu dile getiren bir mesaj paylaştı. Timberlake ısrarla rol arkadaşıyla aralarında "bir şey" olmadığının altını çizdi.
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Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.
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Timberlake, birkaç hafta önce maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."
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Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.
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Justin Timberlake, rol aldığı filmle ilgili de şu satırları yazdı. "Palmer'da çalışmaktan inanılmayacak kadar gurur duyuyorum. Bu filmi yapmayı istiyorum ve insanlar onu seyredeceği için heyecanlıyım."
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Justin Bieber ve Jessica Biel, 2012 yılında evlendi. Çiftin Silas Randall adında 4 yaşında bir oğlu bulunuyor.
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Bu olayın basına yansımasının ardından ünlü çiftin cephesinden hiçbir açıklama yapılmamıştı. Ne Timberlake ne de Biel, sosyal medyada birlikte çekilen pozlarını kaldırdı.
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Çift, sözcüleri aracılığıyla da hiçbir açıklama yapmadı. Timberlake, film çekimlerine devam etti. Sonunda da bu açıklamayı yaptı.