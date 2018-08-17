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Can'ı aşırı yakışıklı, Demet'i aşırı sempatik diye izliyorlar!

Onur Baştürk, son dönemin konuşulan dizilerinden Erkenci Kuş'u köşesine taşıdı...

Onur BAŞTÜRK
17.08.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:
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Canı aşırı yakışıklı, Demeti aşırı sempatik diye izliyorlarNext

Malum, şu sıra ekranın en popüler ve reytingi bol ikilisi Demet Özdemir ve Can Yaman.
“Neden popülerler acaba?” diye geçtiğimiz günlerde kendimi kanepeye zincirlemek suretiyle “Erkenci Kuş”u izledim. İlginçti, çünkü Kubrick filmlerinden daha tuhaf sahnelere denk geldim.

Etiketler: can yaman , demet özdemir

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