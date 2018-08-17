Can'ı aşırı yakışıklı, Demet'i aşırı sempatik diye izliyorlar!

Malum, şu sıra ekranın en popüler ve reytingi bol ikilisi Demet Özdemir ve Can Yaman. “Neden popülerler acaba?” diye geçtiğimiz günlerde kendimi kanepeye zincirlemek suretiyle “Erkenci Kuş”u izledim. İlginçti, çünkü Kubrick filmlerinden daha tuhaf sahnelere denk geldim.
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