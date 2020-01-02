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Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 15:44, /

Caner Yıldırım: 40 saatlik doğum sürecine dayanamayıp ağladım

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 17 Aralık'ta doğum yapmış ve ilk bebeği Aylin Mavi'yi dünyaya getirmişti.

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Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım, uzun doğum sürecinde yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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"Yaklaşık 28 saati evde, 12 saati de hastanede geçen normal doğum sürecinde saha fazla dayanamayıp bir kenara oturup ağladım, uykum gelmişti çünkü..."

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Gamze Erçel, geçtiğimiz yıl ocak ayında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını verdiği kızı ile ilk aile fotoğrafının altına "Dünyaya hoş geldin bebeğim...Bu kadar güzel bir his olduğunu tahmin bile edemezdim... İyi ki geldin Mavi" notunu düşmüştü...

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Caner Yıldırım da kızı ile fotoğrafını "Sadece bu yılın değil tüm hayatımın en güzel anları; Kızımla ilk ten tene temasım, Gamze’yle kafa kafaya verip Mavi’nin mis kokusunda uyuyakalışımız..." notuyla paylaşmıştı.

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