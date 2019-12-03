Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Can Yaman'ın sözleri ünlüler dünyasını karıştırdı: Libido meselesi!
Can Yaman’ın Kelebek için Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajdaki “libido” çıkışı büyük ses getirdi.
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Oyuncu, “Erkenci Kuş” dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir’le aralarındaki uyumdan söz ederken tartıışma yaratan sözlere imza atmıştı...
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“Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.”
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Sanat dünyasından çok sayıda isim, Yaman’ın bu sözlerini eleştirdi.
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Havaya bak
Gonca Vuslateri, Twitter’ına “Havaya bak. Libidosu düşmüş oyuncular gibi. Bugün okuduğum cümleyi yerleştirecek yer arıyorum da” diye yazdı.
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Karısını döven adam
Tuba Ünsal da Yaman’ı sosyal medyada eleştirdi: “Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı.”
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Çok şükür
Selen Soyder, Can Yaman’ın kendisi hakkındaki sözleri üzerine Instagram’da eşi Oren Fransez’le bir fotoğrafını paylaştı, altına da şöyle yazdı: “Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük ve snop bir kadınım falan filan.”
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Nilgün Belgün’ün “Başrol oyuncusunun libidosu yüksek mi olmalı? Kırk yıllık oyuncuyum, bunu ilk defa duydum” tweet’ine Behzat Uygur’dan esprili bir yanıt geldi.
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Behzat Uygur, Nigün Blgün'ün sözlerine "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" diyerek karşılık verdi.
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Beyni tartışsak
En sert tepki Genco Erkal’dan geldi. Erkal’ın tweet’i binlerce beğeni aldı: Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı yok mu'yu tartışsak nasıl olur?
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Otlu Tereyağı Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde otlu tereyağının nasıl yapılacağına dair ipuçları verdik. Gülçin Çavdarcı'nın enfes ipuçları ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)Malzemeler:250 g tereyağı4-5 dal taze biberiye4-5 dal taze kekik1/4 demet maydanoz1/4 demet fesleğenLimon kabuğu rendesi1 tatlı kaşığı kişniş 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiberTarif: Maydanoz, biberiye, kekik ve fesleğeni ayrı ayrı doğrayın. Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını kısık ateşte eritin.Erirken üzerinde çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alın.Ardından tüm malzemeyi ayrı ayrı ya da birlikte olacak şekilde eriyen tereyağı ile karıştırın. Tereyağını buzdolabı kalıbının içerisine paylaştırın.Ardından kalıbı Arçelik No Frost Buzbolabı’nın derin dondurucu kısmında muhafaza edin.Kalıptan çıkartarak yemeklerinizde ya da kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz.Afiyet olsun! Tereyağını kısık ateşte yakmadan eritmek lezzetini arttırır.Erirken üzerinde çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alın.Kalıplardan çıkararak yemeklerinizde, et ya da tavuk üzerinde servis edebileceğiniz gibi kahvaltıda ya da poğaça gibi hamur işlerinde kullanabilirsiniz.