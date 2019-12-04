Can Yaman'ın çirkin esprisine ünlülerden tepki!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Can Yaman olay yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isimlerden tepki yağdı!
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1
Can Yaman, İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.
2
Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Yaman’ın verdiği cevap magazin dünyasını karıştırdı. Sosyal medyada da olay yaratan açıklamaya ünlü isimlerden tepki yağdı.
3
Gökhan Özoğuz
Allah'ım bir yerden verip bir yerden alıyorsun yarabbim!
4
Atilla Taş
Libido yüksek olunca demek, oluyo böyle şeyler. 'Nerede Tarık Akan’lar, Ayhan Işık’lar, Cüneyt Arkın’lar, Kadir İnanır’lar?' Dedirtiyorlar insana. Bi ayağın yere bassın be oğlum.
5
Dilara Gönder
Can Yaman’a bu kadar yüklenmeyi doğru bulmuyorum.Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Belli ki ciddi problemleri var.Hem fiziksel hem de ruhsal. Umarım ailesi tedavi ettirir, yazık lan gencecik çocuk. Siz de almayın garibanı ciddiye. Bak şimdi yine üzüldüm.
6
Ayda
Kafasını duvara çarpan emoji nerede?
7
Gonca Vuslateri
Yan odaya geçelim mi dedi?
8
Fulin
Bir kadına 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' nedir ya! Sıfır nezaket!
9
Esra Sönmezer
Bence son yılların 'en saçı uzun aklı kısa' açıklaması... Neredeyse dünyaya rezil oluyorduk. İltifat etmeye çalışan bir hayranına arkaya odaya geç vs... diye cevap vereni tarihte hiç gördünüz mü ?