Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlikfotoğrafları.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Ocak ayının ilk günlerinde hafta vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman terhis oldu. Ünlü oyuncunun annesi Güldem Can, oğlunu yemin töreninde yalnız bırakmadı. Yaman o anları " Canım annem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Can Yaman, askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülenmişti.
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Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları...
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Şarkıcı Edis Görgülü, vatani görevini tamamlamak için aralık ayında İskenderun'daki birliğine teslim olmuştu.
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Edis'den askerlik fotoğrafları geldi. Genç şarkıcı, bu fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu...
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İdo yemin etti. Yemin töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Ünlü şef Arda Türkmen sosyal medya hesabından paylaştığı askerlik fotoğraflarıyla nostalji yaptı.
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Askerde yaşadığı deneyimleri sevenleriyle paylaşan Türkmen, fotoğrafların altına şu notu yazdı;
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Uzun zamandır 'tbt' yapmıyordum... Bugünün tbt'si 2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi ...
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Askere 73 kilo gidip 59 kilo dönmüştüm şaka gibi... Çok anılar biriktirdim askerlik görevimden. Bazıları acı kahve gibi kaldı damağımda, dimağımda...
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Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları. Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını"Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notuyla paylaştı.
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Ünlü tarihçinin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.
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Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.
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Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı askerlik yaptığı yıllara ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Karadağlı 1994 yılında Amasya'da çekilen fotoğrafın altına şunları yazdı; Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, usta birliği Gaziantep... Bu fotoğraf acemi birliğinde çekildi.. 22. Alay Çavuş Talimgâh Bölüğü. 1994 Amasya... Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş..
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Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına şu notu düştü: ‘Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir’den… Alaşehir’de 28 gün acemiliğimi geçirdikten sonra kalan 14 ayımı Ankara Armoni Mızıkası’nda tamamlamıştım. 15 ay askerliğim boyunca herhangi bir askerden ayrıcalığım olmadan, şanla, şerefle… Ha bu arada 3 birinciliğim vardı, atışlarda. Boşuna tutmuyoruz keleşleri…
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Tolga Çevik
Askerlik görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yaptı.
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Cem Yılmaz
Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı..
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Yılmaz tam 18 ay askerlik yaptı.
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Tarkan Tevetoğlu
Tarkan askerliğini Malatya'da yaptı.
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Tarkan nöbette.
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ALTAN GÖRDÜM
Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.
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Oyuncu Mehmet Aslan, Instagram hesabından askerlik fotoğrafını paylaşıp " Deniz Er Eğitim Alayı İskenderun. Askerlik anısı olmayana gerçekten üzülüyorum! (terlik iznim göğsümde) Hey gidi be... #tbt" notunu düştü.
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Emre Belözoğlu - Ali Güneş
Askerliğini 2008 yılında Burdur 58. Piyade Eğitim Alayında 'Yurt Dışı Dövizle Bedelli' olarak yapan ünlü futbolcular Emre Belözoğlu ile Ali Güneş...
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Nihat kahveci
Bir başka ünlü futbolcu Nihat Kahveci de askerliğini yeşil sahalardan arkadaşı Belözoğlu ile aynı yerde yaptı.
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Kenan İmirzalıoğlu
İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptı.
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Yakışıklı aktörden bir askerlik anısı daha.
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Mehmet Ali Erbil
Erbil, vatani görevini 1983 yılında Burdur'da yaptı.
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Serdar Ortaç
Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.
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Serdar Ortaç askerde.
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Ortaç yemin töreninde....
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Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için Manisa’da bulunan birliğine teslim oldu
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Oyuncu ilk askerlik gününden asker parkası ile pozunu paylaştı.
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Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Geçmişte çekilen pozların paylaşıldıı #tbt gününü askerlik anısına ayırdı Alp Kırşan. Silopi'de askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu da sayfasında paylaştı. Kırşan'ın "karşılama mangası" notuyla paylaştığı pozu çok sayıda beğeni aldı.
Yıldızhan, takipçilerine 'bakalım beni bulabilecek misiniz?' diye sordu.
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“Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.
İsmail BAYRAK
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Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım” diyor.
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Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya’ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol almıştı.
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CENK EREN 1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
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AHMET ÇEVİK Sene 1999 Kilis'te yaptım askerliğimi...Ülkemin ve devletimin bana ihtiyacı olduğu yerde ve görevde seve seve yer alacağımı bilmenizi isterim..Şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum...Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm.
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Zeki Müren
Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren’in daha önce hiç görmediğiniz askerlik fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
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Fotoğraflarda Yedek Subay üniforması ile görüntülenen Zeki Müren, 1957 yılında Çankırı ve Ankara Yedek Subay Okulu'nda askerlik görevini yaptı.
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55 yaşındaki Hakan Peker, askerlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Peker, yaklaşık 35 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.
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Kaan Tangöze
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin askerlik hatırası... Bu kez elinde gitar yerine silah var. Tangöze askerliğini Erzurum'da yaptı.
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Mustafa Sandal
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal askerde...
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Murat Evgin
Müzisyen Murat Evgin'in askerlik hatırası... Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda acemiliğini yapan Evgin, daha sonra Ankara'daki Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda onbaşı olarak vatani görevini tamamladı.
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Aydın
Kuşum Aydın askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı.
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Bülent Emrah Parlak
Ankara, Mamak'ta askerlik yapan Parlak vatani görevini tamamladı.
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Emre Altuğ
Emre Altuğ askerliğini Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaptı.
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Altuğ'a aile ziyareti.
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Ali Sunal
Arkadaşları Ali Sunal'ı askerlik görevini yaptığı Mardin'e böyle göndermişti..
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Barış Manço
Müzik dünyasının unutulmazlarından Barış Manço, askerliğini Ankara Polatlı'da yaptı.
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Yavuz Bingöl
1984-1986 yılları arasında 18 ay askerlik yapan Yavuz Bingöl, askerlik dönemine ait fotoğrafının altına ‘Kars Orduevi 1984’ iletisini yazarak paylaştı.
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Alp Kırşan
Alp Kırşan acemi birliğini Isparta'da yaptı.
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Keremcem
Ünlü şarkıcı Keremcem askerliğini Ankara Mamak'ta yaptı.
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Kemal Sunal
Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı.
Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğrf Facebook'ta paylaşıldı.
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Kemal Sunal'ın askerlik albümünden bir kare.
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İbrahim Kutluay
Kutluay Burdur'da bedelli askerlik yaptı.
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Kutluay birliğine teslim olurken.
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Yılmaz Morgül
Morgül askerlğini 1987'de Amasya Ordu Evi’nde çavuş olarak yapmış.
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Kenan Kalav
Kenan Kalav askerliğini ileri bir yaşta yaptı.
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Yılmaz Erdoğan
Erdoğan, vatani görevini yaptığı Kütahya'da yemin töreninde.
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80 yaşındaki tiyatro sanatçısı Genco Erkal, askerlik fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Erkal, yıllar önce çekilen fotoğrafın altına "Aslan Asker Şvayk görev başında. Amasya 1967" notunu düştü.
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Haluk Levent
Haluk Levent yemin töreninde.
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Beyazıt Öztürk
Öztürk yemin töreninde ekrandakinin aksine böyle ciddi görünüyordu.
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Vatan Şaşmaz
Vatani görevini Şırnak'ta yaptı.
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Burak Kut
Kut askerliğini Isparta'da yaptı.
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Ünlü şarkıcının asker selamı.
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Mazhar Alanson - Kadir İnanır
Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.