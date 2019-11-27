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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
27 Kasım 2019 - 08:19,

Can Yaman sevgisi sahte mi, gerçek mi?

Atina ve Roma'nın ardından İspanya'nın Madrid şehrine giden Can Yaman, havaalanında izdihama neden oldu. Cengiz Semercioğlu, Can Yaman'a gösterilen ilgiyi bugünkü köşesine taşıdı...

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
1

◊ Sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü o kadar yakışıklı oyuncumuz varken neden Can Yaman’a bu ilgi?

2

◊ Gerçek olduğunu düşünüyorum, çünkü Can Yaman son yakışıklı ve “Dolunay” dizisi Avrupa ülkelerinde gösterildi, şimdi “Erkenci Kuş” gösterilecek.

3

◊ Sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü Avrupa’da özellikle İtalya ve İspanya’da Türk oyuncularına yönelik böyle bir ilgi yoktu, bu ilgi nereden çıktı?

4

◊ Gerçek olduğunu düşünüyorum, çünkü son yıllarda İtalya ve özellikle İspanya’da Türk dizilerine gösterilen ilgiyi biliyorum.

5

◊ Sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü Madrid havalimanında paralı seyirci gibi şapkalı bir adam, Can Yaman gelmeden önce milleti coşturuyor...

6

◊ Gerçek olduğunu düşünüyorum, çünkü daha sonra o adamın bir TV kanalında muhabir olduğu ortaya çıkıyor. Muhabir neden çığırtkanlık yapıyor, orası muamma...

7

◊ Sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü olayı köpürtmede yabancı bir PR ajansının parmağı varmış gibi gözüküyor.

8

◊ Gerçek olduğunu düşünüyorum, çünkü Can, Javier Bardem’le bir araya geliyor ve son derece cool, sanki Hollywood starı olan bizimki...

9

◊ Sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü İspanyol Hello dergisi, TV kanalı ve onların aracılığıyla bir paralı seyirci işine girilmiş olabilir...

10

◊ Gerçek olduğunu düşünüyorum, çünkü bu işin içinde PR’cı parmağı olsa da bir potansiyel olmadan hiçbir şey köpürtülemez...

11

Dolayısıyla bu meselede benim kafam karışık, karar sizin...

Ama bu tartışmaya son noktayı koymak için Can Yaman’a buradan açık bir teklifim var.

Atlayıp hemen Madrid’e geleyim. Şöyle bir Puerta del Sol’de birlikte yürüyelim. Şöyle bir Gran Via’da salınalım, oturup bir kahve içelim.

İlginin ne boyutta olduğunu göreyim de bu tartışma da son bulsun.

12

Can Yaman, İspanya'da izdihama neden olmuştu! O iddialar yeniden gündeme geldi...

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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