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'Can Yaman kırmızı çizgimizdir'

Can Yaman geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitti, gördüğü ilgi sosyal medyayı salladı. Kelebek yazarı Onur Baştürk ünlü oyuncuyu "İtalyanların tanıdığı Can Yaman başka" başlığı ile köşesine taşıdı. Baştürk'e cevap Savaş Özbey'den geldi.

Savaş ÖZBEY
27.08.2019 - 12:06 | Son Güncelleme:
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Can Yaman kırmızı çizgimizdirNext

Can Yaman geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitti, gördüğü ilgi sosyal medyayı salladı. Kelebek yazarı Onur Baştürk ünlü oyuncuyu "İtalyanların tanıdığı Can Yaman başka" başlığı ile köşesine taşıdı. Baştürk'e cevap Savaş Özbey'den geldi.

Etiketler: can yaman kaç yaşında , Can Yaman italya

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