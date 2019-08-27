'Can Yaman kırmızı çizgimizdir'

Can Yaman geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitti, gördüğü ilgi sosyal medyayı salladı. Kelebek yazarı Onur Baştürk ünlü oyuncuyu "İtalyanların tanıdığı Can Yaman başka" başlığı ile köşesine taşıdı. Baştürk'e cevap Savaş Özbey'den geldi.
Can Yaman geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitti, gördüğü ilgi sosyal medyayı salladı. Kelebek yazarı Onur Baştürk ünlü oyuncuyu "İtalyanların tanıdığı Can Yaman başka" başlığı ile köşesine taşıdı. Baştürk'e cevap Savaş Özbey'den geldi.
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