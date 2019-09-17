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Can Yaman dünya turuna çıkıyor

Teras pozu ile sosyal medyayı sallayan Can Yaman, Avrupa turuna hazırlanıyor.

Hürriyet Haber
17.09.2019 - 09:11 | Son Güncelleme:
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Can Yaman dünya turuna çıkıyorNext

Teras pozu ile sosyal medyayı sallayan Can Yaman, Avrupa turuna hazırlanıyor. Posta'da yer alan habere göre; Can Yaman Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ın aksine davetlerden para almayacak. İşte Can Yaman'ın tur takvimi...

Etiketler: erkenci kuş , can divit
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