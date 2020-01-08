Can Yaman asker oldu! İşte yeni hali...

Açıklamaları ile uzun süre magazin gündemini meşgul eden Can Yamanasker oldu!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oyuncu Can Yaman, Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda tartışılan bir açıklama yapmış, Yaman'ın 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözleri günlerce konuşulmuştu.
2
Bir anda eleştiri oklarının hedefi haline dönüşen Can Yaman, yaşanan olay sonrası yapımcısı Faruk Turgut'un talimatı ile İstanbul'dan uzaklaştı.
3
Yaman önce babası ile birlikte Brezilya'ya ardından da yılbaşı tatili için tek başına Bükreş'e gitti. Yolculuk öncesi havalimanında görüntülenen Can Yaman muhabirlerin ısrarlı sorularına "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar' diyerek karşılık verdi.
4
Can Yaman önceki gün vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim oldu. Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı.
5
Dizisi için imaj değiştiren, saç-sakal uzatan Can Yaman'ın yeni hali sosyal medyayı salladı.