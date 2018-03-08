Can büyüdü

Başrolleri Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk’in paylaştığı “Direniş Karatay” filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park’ta gerçekleşti.
Başrolleri Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk’in paylaştığı “Direniş Karatay” filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park’ta gerçekleşti.
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