Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Can büyüdü

Can büyüdü

Başrolleri Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk’in paylaştığı “Direniş Karatay” filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park’ta gerçekleşti.

Hürriyet Haber
08.03.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:
1 / 7
Can büyüdüNext

Başrolleri Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk’in paylaştığı “Direniş Karatay” filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park’ta gerçekleşti.

Etiketler: Mehmet Aslantuğ , Fikret Kuşkan , Direniş Karatay

En Yeni Kelebek Galeriler

Ercan Yazgan yaşamını yitirdi

Ercan Yazgan yaşamını yitirdi

Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

Herkes merakla bekliyordu: Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı

Herkes merakla bekliyordu: Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı

Can büyüdü

Can büyüdü

Burada mantı yemediyseniz mantı yedim demeyin...

Burada mantı yemediyseniz mantı yedim demeyin...

Gecenin ışıltısı

Gecenin ışıltısı

Her şeyi elinin tersiyle itti 'dağ başına' yerleşti

Her şeyi elinin tersiyle itti 'dağ başına' yerleşti

Annenizin çorbalarının lezzetini yakalayabilmeniz için 13 ipucu

Annenizin çorbalarının lezzetini yakalayabilmeniz için 13 ipucu

Uludağ'da keyifli bir yemek için bu mekânlara uğrayın!

Uludağ'da keyifli bir yemek için bu mekânlara uğrayın!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri