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‘Camilere saldıranların yakalanmaması, Almanya için utanç kaynağı’

Almanya’nın Wuppertal kentinde çok sayıda Türk, ‘Camine Sahip Çık’ sloganıyla teröre karşı gösteri düzenledi.

AA
07.04.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:
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‘Camilere saldıranların yakalanmaması, Almanya için utanç kaynağı’Next

Almanya’nın Wuppertal kentinde çok sayıda Türk, ‘Camine Sahip Çık’ sloganıyla teröre karşı gösteri düzenledi. Karl Meydanı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan yaklaşık bin kişi, slogan atarak terörü lanetledi.

Etiketler: avrupadan haberler , pkkya karşı gösteri , cami saldırıları
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