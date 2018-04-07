‘Camilere saldıranların yakalanmaması, Almanya için utanç kaynağı’

Almanya’nın Wuppertal kentinde çok sayıda Türk, ‘Camine Sahip Çık’ sloganıyla teröre karşı gösteri düzenledi. Karl Meydanı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan yaklaşık bin kişi, slogan atarak terörü lanetledi.
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