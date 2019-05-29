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    Çalışmalar başladı! İşte son hali...

    İmara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası’nda işçiler söküm çalımlarına başladı. Boğaz'da kötü bir görüntü olmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken söküm çalışmaları havadan görüntülendi.

    İHA
    29.05.2019 - 10:32 | Son Güncelleme:
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    İmara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası’nda işçiler söküm çalımlarına başladı. Boğaz'da kötü bir görüntü olmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken söküm çalışmaları havadan görüntülendi.

    Etiketler: son dakika haberler
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