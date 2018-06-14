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Haberler >Ekonomi>Çalışanların en yüksek maaş aldıkları şehirler belli oldu

Çalışanların en yüksek maaş aldıkları şehirler belli oldu

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Hürriyet Haber
14.06.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:
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Çalışanların en yüksek maaş aldıkları şehirler belli olduNext

Deutsche Bank dünyanın en büyük ve en güçlü şehirleri arasından insanların en çok para kazandığı şehirleri belirledi. Listeye göre aylık net maaşın 2.000 dolardan fazla olduğu şehirler şu şekilde sıralandı...

Etiketler: maaş , en yüksek maaşlı şehirler , maaşı yüksek şehirler , haberler

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