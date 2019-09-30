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ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± anlattÄ±: Bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± görürse...

Kate Middleton'Ä±n ekibinde Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revliler, DÃ¼ÅŸes'in kendilerine nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

HÃ¼rriyet Haber
30.09.2019 - 13:22 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± anlattÄ±: Bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼rse...Next

Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton'Ä±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaki hayatÄ±nÄ±n bir sÄ±rrÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar, Middleton'Ä±n kendilerine nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir hata yaptÄ±klarÄ±nda DÃ¼ÅŸes'in nasÄ±l tepki gÃ¶sterdiÄŸini anlattÄ±.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: prens william , meghan markle

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