Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton'Ä±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaki hayatÄ±nÄ±n bir sÄ±rrÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar, Middleton'Ä±n kendilerine nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir hata yaptÄ±klarÄ±nda DÃ¼ÅŸes'in nasÄ±l tepki gÃ¶sterdiÄŸini anlattÄ±.
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