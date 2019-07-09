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Haberler >Ekonomi>Çalışanlar dikkat... Robotlar gelecekte bu sektörleri ele geçirecek!

Çalışanlar dikkat... Robotlar gelecekte bu sektörleri ele geçirecek!

Robot teknolojisi uzun zamandır üzerinde çalışılan ve pek çok sektörde kullanımının yakın gelecekte yaygınlaştırılması planlanan bir alan. İşte gelecekte robotların ele geçireceği sektörlerden birkaçı...

Hürriyet Haber
09.07.2019 - 00:51 | Son Güncelleme:
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Çalışanlar dikkat... Robotlar gelecekte bu sektörleri ele geçirecekNext

Robotlar teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde geleceğimizi şekillendirmek için farklı alanlarda denemelere tabi tutuluyor. Robotların aktif hayata atılması ile birçok sektör ve iş dalı da insanların yerine robot teknolojileri ile şekillendirilebilecek.

Etiketler: meslekler , girişimcilik , haberler

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