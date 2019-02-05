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Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı vergi iadesini geri alabilirsiniz

Kıdem tazminatında yaklaşık 180 milyon TL’lik vergi kesintisi iade edilecek. Kıdem arttıkça alınacak vergi iadesi tutarı yükselecek. 5 yıllık zaman aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanacak.

Hürriyet Haber
05.02.2019 - 08:15 | Son Güncelleme:
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Çalışanlar dikkat Kıdem tazminatı vergi iadesini geri alabilirsinizNext

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan en fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.

Etiketler: kıdem tazminat , gelir vergisi , haberler

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