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Çalışan anneye en az 6 bin 845 lira ödeniyor

Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler ‘çocuk parası’, ‘doğum yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ve ‘kreş yardımı’ olarak öne çıkıyor.

Hürriyet Haber
28.09.2019 - 09:25 | Son Güncelleme:
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Çalışan anneye en az 6 bin 845 lira ödeniyorNext

Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov. tr’den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor.

Etiketler: anne , çalışan , bebek , haberler

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