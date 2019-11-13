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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
13 Kasım 2019 - 11:34,

Çalışan anne kreş yardımı ve bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği ortak projesi olan Çalışan anneye kreş yardımı ve bakıcı desteği için başvurular alınmaya devam ediliyor. Çalışan annelerin çocuklarını maddi anlamda daha rahat büyütmeleri için fırsat niteliği taşıyan bakıcı yardımı ve kreş desteği için başvuru işlemi, SGK'nın açmış olduğu internet sitesi aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki, çalışan anneye kreş yardımı ve bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, kreş ve bakıcı yardımı için başvuru şartları

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Çalışan anneye kreş ve bakıcı parası desteği için başvuru süreci, SGK'nın açmış olduğu internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Şu an için sadece pilot illerde gerçekleştirilen çalışan anne kreş ve bakıcı desteği başvurusu, uygulamanın tam anlamıyla hayata geçmesiyle birlikte birçok ili kapsayıcı hale gelecek. Peki, geçtiğimiz aylarda başlayan kreş desteği dışında 13 Kasım tarihinde hayata geçen bakıcı desteği için başvuru süreci nasıl ilerleyecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KREŞ VE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

SGK'nın projeye özel olarak açmış olduğu resmi internet siteleri üzerinden alınacak olan kreş desteği ve bakıcı parası desteği başvuruları, bazı kriterlerin karşılanması ile gerçekleştirilebilecek. İşte, kreş ve bakıcı desteği başvuru işlemi ile birlikte her iki destek için de şartlar hakkında bazı detaylar

2ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Bakanlığın eğitim vereceği bakıcıların seçilmesi halinde geçerli olacak olan çalışan anne bakıcı desteği başvurusu, 13 Kasım Çarşamba günü 14.00 itibariyle alınmaya başlıyor.

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU

Bakıcı desteği başvurusu için anneler, 13 Kasım Çarşamba günü E-Devlet şifrelerini kullanarak ön kayıt oluşturabilecek.

Bu aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli olacak olan bakıcı desteği, ön kaydını başarı ile tamamlayan 3 bin 700 anneye kaydını yaptırmak üzere randevu verilmesi ile resmi olarak başlayacak.

KONTENJAN SAYISI BELİRLENDİ

Toplam 3 bin 700 anneye 26 milyon Euro destek sağlanacak olan projede, ilk başvuru sırasına göre kesin ve yedek listeler oluşturulacak.

İstanbul için kontenjan sayısı 2 bin 100 olarak açıklanırken, bu rakam Ankara ve İzmir için 800 olacak.

Bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu aylık 200 Euro Çalışan Anne Desteği, Bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise aylık 250 Euro desteği sağlayacak.

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİMLİ BAKICI OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Eğer kreş desteği başvurusu da yapmak istiyorsanız müracaat sürecinde şu aşamaları izlemeniz gerekecek...

3KREŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK'nın çalışan anneler için Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü bir diğer proje olan kreş desteği için de başvurular E-Devlet üzerinden alınabiliyor.

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 Ekim tarihinde başlayan başvuru, sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek.

Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak. 

Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir. 

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Kreş desteği başvurusu için başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmanız,

Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması (2019 yılı için 5.116,80 TL) da önem arz etmektedir. Eğer şartlarınız bu koşullara uyuyorsa, aşağıdaki ekrandan başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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