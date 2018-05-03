Çalış senin de olur

Daha önceleri genellikle erkek ünlüler spor yaparak geliştirdikleri karın kaslarını sosyal medyada gözler önüne sererdi. Ama sonradan kadın ünlüler de tıpkı onlar gibi yıllarca emek harcayarak sahip oldukları karın kaslarıyla sosyal medyada boy göstermeye başladılar.
Bazıları spor salonlarında çekilen pozlarını paylaşarak bazıları da karın kısmı açık giysiler giyerek emeklerinin boşa gitmediğini gösteriyor. Hem de aynı zamanda hemcinslerini de spor salonlarına yönlendiriyor.
İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada çok konuşulan karın kası pozları.
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