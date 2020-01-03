Çağla Şıkel 41 oldu!

1997 yılında güzelliği tescillenen Çağla Şıkel, 41 yaşına bastı. Annesi ve çocukları Çağla Şıkel için sürpriz kutlama hazırladı.
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Çağla Şıkel doğum günü fotoğraflarını "Yeni yıl ile birlikte yeni hayallerle geldin...41.yaşım hoş geldin" notu ile Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Meslek hayatında 25 yılı geride bırakan Çağla Şıkel Hürriyet'ten Tülay Demir'e verdiği röportajda kariyer yolculuğunu anlatmıştı...
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"Biz iki kardeşiz. Benden 1.5 yaş büyük bir ablam var. Bakırköy çocuğuyuz, orada doğup büyüdük. Çok uzun yıllar da orada yaşadık. Tam bir mahalle çocuğuyduk aslında. Sokakta oynayarak geçti o yıllarımız. Benim amcam baletti. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde... Bayram tatillerinde Ankara’ya gittiğimizde onun balerin arkadaşlarıyla da karşılaşırdım. Onların tütülerini, point’lerini, danslarını gördüğümde çok özeniyordum. Çok küçüktüm, 4-5 yaşlarında... Sonrasında balerin olmaya karar verdim işte..."
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"Amcam balet olmasına rağmen babam bu konuda pek de istekli değildi açıkçası. Benim istediğim oldu, o kursa yazıldım. Yarı zamanlı olarak konservatuvar başladı. Ama Kadıköy’e gidip gelmek çok zordu. Yol konusunda zorlanınca acaba dedim, bir de Mimar Sinan Üniversitesi’nin sınavlarına mı girsem...Hemen değil. O sınavı beklerken Atatürk Kültür Merkezi’nin çocuk balesi sınavlarına girdim, kabul edildim. Her hafta sonu, her cumartesi orada temsillerimiz oluyordu. Akabinde, ortaokul 1’de de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girdim. Her isteyen balerin olur ama iyi balerin olamaz!"
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" Elbette. Belki bir prima olacak kadar iyi değildim ama iyiydim. Bir de o dönemler boyum daha makuldü. En azından liseye kadar boyum çok daha insani boyutlarda kaldığı için büyük bir aşkla dans ediyordum Yaklaşık 17 yıl dans ettim. Sonra işler biraz zorlaşmaya başladı. Boyum uzadıkça işler zorlaştı. Soğumak diyemem... Bale ve dans büyük aşk. Hatta içimde hâlâ o aşk var."
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"Ben çeşitli organizasyonlarda dansçı olarak da sahneye çıkıyordum. 1996’da yapılan Mister World’ün Türkiye ayağında dans ettim. İşte o yarışmada Uğurkan Erez’le tanıştım. Uğurkan “Ya sen sahneye çok yakışıyorsun, neden güzellik yarışmasına katılmıyorsun?” dedi. Şaka yapıyor sandım. Konuşma 1996’nın sonlarına doğru yapıldı, 1997’de beni Türkiye Güzellik Yarışması’na soktu."
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"Biraz evcimen bir tip olduğum için midir bilmem, hiç “Yurtdışına gideyim, orada dans edeyim” diye düşünmedim. Nitekim güzellik yarışmasından sonra ön lisans öğrenimimi bitirip baleye veda ettim. Ve mankenlik başladı..."
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"Zeki Başeskioğlu, bizi Cannes’da Naomi Campbell’la aynı defileye çıkardı zamanında... Demet Şener vardı, Korel Kubilay, Didem Taslan, ben, Eyşan Özhim... Müthiş bir heyecandı. Orada bana inanılmaz ilgi gösterilmişti. “Yerli Naomi” falan demişlerdi, Allah Allah olmuştum! Burada Türkiye güzelisin ama orada hiçbir şeysin sonuçta. Böylesi bir ilgi hakikaten beni yüreklendirmişti. Naomi’nin menajerinden, yurtdışındaki ajanslardan teklifler gelmişti. Uğurkan dedi ki “Git, kendi başına kal, bir düşün ve karar ver. Bu işe burada mı devam edeceksin yoksa yurtdışında mı?” Annemle oturup konuşuyoruz, o zamanlar babam hayattaydı, onunla konuşuyoruz. Konuşmasına konuşuyoruz, tamam da bende hiç cesaret yok işte."
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"Sonrası dedim ki “Uğurkan abi ben burada kalayım, burada yapabileceğimi yapayım, belki sonrasında olur bir şeyler”... İşte o bir trendi benim için. Kariyerime bakıyorum, bugün bu noktada bulunmam için burada olmam gerekiyormuş demek..."