Buzdolabınızın içini doğru temizliyor musunuz?

Buzdolabının temizliği konusunda hassas olmak gerek. Hatta evin en iyi temizlenmesi gereken yeri bile denebilir buzdolabı için. Çünkü dolabınızın içi gerektiği gibi temizlenmediği takdirde gıdalar bozulur ve kötü kokular yayılır. İşte buzdolabı temizliğindeki en doğru yöntemler…
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