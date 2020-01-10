Kardashian "Bu dolap boÅŸ gÃ¶rÃ¼nebilir ama bizim ana buzdolabÄ±mÄ±z. AyrÄ±ca bir tane daha kilerim var. BurasÄ± bizim yemek piÅŸirdiÄŸimiz mutfak" dedi.Sonra bir baÅŸka buzdolabÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§arak "EÄŸer biraz daha fazla kaos gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu buzdolabÄ±na bakÄ±n" diye konuÅŸtu. Kardashian'Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bu buzdolabÄ± tÄ±ka basa yiyecekle doluydu.