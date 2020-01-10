Kim Kardashian 4 Ã§ocuklu altÄ± kiÅŸilik ailesinin yiyeceklerini nasÄ±l sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
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BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸayan Kim Kardashian sosyal medyadaki takipÃ§ilerine bu kez de buzdolabÄ±nÄ±n daha doÄŸrusu kilerinin ve buzdolaplarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Kardashian, Instagram hesabÄ±ndan; takipÃ§ilerinin kendisine sÄ±k sÄ±k yÃ¶nelttiÄŸi "4 Ã§ocuÄŸunu nasÄ±l besliyorsun?" sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± vermek istediÄŸini belirtti.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
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Kardashian "Bazen sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±mda 4 Ã§ocuÄŸumu nasÄ±l beslediÄŸime iliÅŸkin yorumlar gÃ¶rÃ¼yorum" diyerek yiyecek ve iÃ§ecekle dolu dev buzdolaplarÄ±nÄ± sosyal medyada gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
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Kim Kardashian'Ä±n Instagram story'lerinde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de milyonlarca takipÃ§isi tarafÄ±ndan ilgiyle izlendi.Â
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Kardashian Ã¶nce bir dondurulmuÅŸ yoÄŸurt yapma makinesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k plan kilerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Sonra da iÃ§eceklerini sakladÄ±ÄŸÄ± buzdolabÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
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Kardashian, kilerinde ve buzdolabÄ±nda plastik saklama kaplarÄ±na yer vermediÄŸini belirtip bunun yerine cam ÅŸiÅŸeler ve cam saklama kaplarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Kardashian bÃ¼tÃ¼n plastik ÅŸiÅŸelere ve saklama kaplarÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.
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Kim Kardashian'Ä±n sadece iÃ§ecekler iÃ§in ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± buzdolabÄ±nda taze meyve sularÄ± ve iÃ§ecek su yer alÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu iÃ§in de her Ã§eÅŸit sÃ¼t bu dolapta depolanÄ±yor.
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Kardashian daha sonra da geniÅŸ bir alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ olan endÃ¼striyel mutfaÄŸÄ±na kamerasÄ±nÄ± yÃ¶nlendirdi. TakipÃ§ilerine "Ä°ÅŸte Ã§ocuklar, her ÅŸeyin olup bittiÄŸi mutfak da burasÄ±" dedi. Daha sonra da bÃ¼tÃ¼n taze ve organik Ã¼rÃ¼nlerin muhafaza edildiÄŸi diÄŸer buzdolabÄ±na yÃ¶neldi.
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Kardashian "Bu dolap boÅŸ gÃ¶rÃ¼nebilir ama bizim ana buzdolabÄ±mÄ±z. AyrÄ±ca bir tane daha kilerim var. BurasÄ± bizim yemek piÅŸirdiÄŸimiz mutfak" dedi.Sonra bir baÅŸka buzdolabÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§arak "EÄŸer biraz daha fazla kaos gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu buzdolabÄ±na bakÄ±n" diye konuÅŸtu. Kardashian'Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bu buzdolabÄ± tÄ±ka basa yiyecekle doluydu.
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Kim Kardashian'Ä±n kilerinin ve buzdolaplarÄ±nÄ±n dÃ¼zeni dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Kardashian'Ä±n yiyeceklerini ve iÃ§eceklerini farklÄ± ve dev boyutlu buzdolaplarÄ±nda sakladÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YÄ±ldÄ±zÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± milyonlarca takipÃ§isi ilgiyle izledi. Â Â
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Kim Kardashian fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in estetik ve kozmetik bÃ¼tÃ¼n olanaklardan yararlanÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±klÄ± beslenip dÃ¼zenli egzersiz de yapÄ±yor. BuzdolaplarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de onun beslenmesine gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zenin bir yansÄ±masÄ± gibi.
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GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§ok Ã§ocuklu, kalabalÄ±k bir aileye sahip olmak istediÄŸini belirten Kardashian, Kanye West ile evliliÄŸinde bu amacÄ±na ulaÅŸtÄ±. Kardashian ikisinin kendisi dÃ¼nyaya getirdiÄŸi, ikisine de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sahip olduÄŸu dÃ¶rt Ã§ocuk annesi.