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    Haberler >Dünya>Büyük keşif! Meksika'da 347 kilometrelik mağara zinciri bulundu

    Büyük keşif! Meksika'da 347 kilometrelik mağara zinciri bulundu

    Meksika'da yeni keşfedilen sualtı mağaraları sistemi Maya tarihine ışık tutabilir. Sualtı mağaraları sistemi 347 kilometre uzunluğunda olduğu ve birbirine bağlı olduğu ifade edildi. Keşfedilen yaklaşık 200 mağaranın dünyanın en büyük sualtı mağaraları olabileceği de iddia edildi.

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:
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    Büyük keşif Meksikada 347 kilometrelik mağara zinciri bulunduNext

    Meksikalı araştırmacılar dünyanın en büyük sualtı mağarasını keşfetti. 347 kilomete uzunluğundaki mağarada Maya döneminden kalıntılar bulunuyor.

    Etiketler: Meksika , Mağara , keşif

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