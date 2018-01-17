Büyük keşif! Meksika'da 347 kilometrelik mağara zinciri bulundu
Meksika'da yeni keşfedilen sualtı mağaraları sistemi Maya tarihine ışık tutabilir. Sualtı mağaraları sistemi 347 kilometre uzunluğunda olduğu ve birbirine bağlı olduğu ifade edildi. Keşfedilen yaklaşık 200 mağaranın dünyanın en büyük sualtı mağaraları olabileceği de iddia edildi.
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