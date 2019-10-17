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    Haberler >Dünya>Büyük kaos... Trafik lambaları eridi

    Büyük kaos... Trafik lambaları eridi

    Referandumun arkasındaki isimlere hapis verilmesiyle başlayan protestolar üçüncü gününe girdi, gece gerçekleşen gösterilerde 80 yaralı var.

    AA - Fotoğraflar: EPA-EFE/AP/Reuters
    17.10.2019 - 14:09 | Son Güncelleme:
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    Büyük kaos... Trafik lambaları eridiNext

    İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 3'üncü gecesinde en az 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Etiketler: katalonya , protesto , barcelona , katalan

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