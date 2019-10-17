Büyük kaos... Trafik lambaları eridi

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestoların 3'üncü gecesinde en az 80 kişinin yaralandığı bildirildi.
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