SALGIN RAKAMLARI
Ãœlkede bugÃ¼ne kadar meydana gelen can kaybÄ± vakalarÄ±nÄ±n 125'i yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Hubey'de olurken; HÄ±nan, Haynan, HÄ±bey, Heylongciang eyaletlerinde, Pekin ve Åžanghay kentlerinde birer can kaybÄ± yaÅŸandÄ±.Â Bununla merkeze doÄŸrudan baÄŸlÄ± ÅŸehirlerden Pekin'de 91, Åžanghay'da 66, Tiencin'de 24, Ã‡ongÃ§ing'de 132 enfekte vaka tespit edilirken eyaletlerde ise virÃ¼sten etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ± ÅŸu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti:Â "Hubey'de 2 bin 714, Guangdong'da 188, CÄ±ciang'da 173, HÄ±nan'da 168, Hunan'da 143, Anhui'de 106, Åžandong'da 95, SÄ±Ã§uan'da 90, Fucien'de 73, Ciangsu'da 99, ÅžaanÅŸi'de 56, YÃ¼nnan'da 51, Haynan'da 43, HÄ±bey'de 48, Heylongciang'da 37, Liaoning'de 36, ÅžanÅŸi'de 27, Gansu'da 24, Guicou'da 9, Cilin'de 9, Ã‡inghay'da 6."Â Ã–zerk bÃ¶lgelerden Sincan Uygur'da 13, NingÅŸia Hui'de 12, Ä°Ã§ MoÄŸolistan'da 16, GuangÅŸi Cuang'da 58 kiÅŸi virÃ¼sten etkilendi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 8, Makau Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 7 kiÅŸide virÃ¼s tespit edildi.