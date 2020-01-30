NE ZAMAN VEYA NEREDE HalihazÄ±rda az olan kaynaklarÄ±nÄ±, bir gÃ¼n yayÄ±lma ihtimali olan bir hastalÄ±ÄŸÄ±n engellenmesine ayÄ±rmak isteyen Ã§ok da fazla Ã¼lke yok.Â Domuz gribiÂ ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, dÃ¼nya genelinde Ã§ok ciddi bir ilaÃ§ daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ancak bu Ã¶nlem de virÃ¼sÃ¼n Ã§ok ciddi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan biraz aÅŸÄ±rÄ± bulunmuÅŸtu.Her ne kadar bu virÃ¼slerin bazÄ±larÄ±nÄ± daha ortaya Ã§Ä±kmadan etkisiz hale getirecek ilaÃ§larÄ± geliÅŸtirecek teknolojilere sahip olmamÄ±za karÅŸÄ±n, ilaÃ§ ÅŸirketleri bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±mÄ±n altÄ±na girmek istemiyor. Can kaybÄ±nÄ±n birkaÃ§ binle sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ± bir salgÄ±n, para harcanmaya deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor.Ortaya Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± bilmekle birlikte birÃ§ok salgÄ±nÄ±n ne zaman veya nerede ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu nedenle bu tarz virÃ¼s kaynaklÄ± hastalÄ±klarÄ±n yayÄ±lmasÄ±, bizi neredeyse her defasÄ±nda hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakÄ±lÄ±yor.