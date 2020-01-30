MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi! Büyük kaçÄ±ÅŸ... Dikkat çeken tarih: 9 Åžubat!
GeriDÃ¼nya Son dakika haberi! Büyük kaçÄ±ÅŸ... Dikkat çeken tarih: 9 Åžubat!
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Dünya
Haber GiriÅŸ: 29 Ocak 2020 - 21:49, /

Son dakika haberi! Büyük kaçÄ±ÅŸ... Dikkat çeken tarih: 9 Åžubat!

TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± sarsan Corona virÃ¼sÃ¼yle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Merakla beklenen DSÃ– hamlesi acil koduyla duyuruldu ve Ã¶rgÃ¼t korkutan ifadelere imza attÄ±. VirÃ¼se aÅŸÄ± yolunda Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ã–lÃ¼ ve vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n tÄ±rmanmaya devam ettiÄŸi virÃ¼sle ilgili dÃ¼nya devleri de harekete geÃ§ti. Ã–te yandan o veri endiÅŸeleri artÄ±rdÄ±: "6'ya katlandÄ±!" Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1

DÃ¼nyayÄ± endiÅŸelendiren virÃ¼sle ilgili son dakika geliÅŸmeleri gelmeye devam ediyor... VirÃ¼sle ilgili bir veri vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaki tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

2

TÃ¼m dÃ¼nya yarÄ±na kilitlenirken Ã¶ncesinde korkutan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ geldi: "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var ama panzehirimiz yok."

3

Ã–te yandan BBC Ã¼zerine eÄŸildi: "KoronavirÃ¼s, SARS, MERS ve Ebola gibi salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ± neden artÄ±yor? SalgÄ±n hastalÄ±klar neden daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±? Bunun arkasÄ±nda yatan neden ne?"

4

Ä°ÅŸte tÃ¼m yaÅŸananlar...

5Ä°KÄ°NCÄ° KOPYA GELDÄ°

Ä°KÄ°NCÄ° KOPYA GELDÄ°

Yeni tip koronavirÃ¼s (2019-nCoV), Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez kopyalandÄ±.BBC'nin haberine gÃ¶re, Melbourne'deki Ã¶zel bir laboratuvarda enfekte bir hastadan alÄ±nan virÃ¼sÃ¼n kopyasÄ± Ã¼retildi.

6

AvustralyalÄ± bilim insanlarÄ±, kopyanÄ±n testler iÃ§in "kontrol materyali" olarak kullanÄ±labileceÄŸini ve "teÅŸhiste ezber bozan geliÅŸmelere yol aÃ§abileceÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±. Bu geliÅŸmeler arasÄ±nda semptomlarÄ± gÃ¶stermeyen kiÅŸilerde virÃ¼sÃ¼n erken teÅŸhisi testinin yer alabileceÄŸi bildirildi.BulgularÄ±n, teÅŸhis ve tedaviye yardÄ±mcÄ± olmasÄ± amacÄ±yla DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼yle (DSÃ–) paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

7Ã‡Ä°N VÄ°RÃœSÃœ KOPYALAMIÅžTI

Ã‡Ä°N VÄ°RÃœSÃœ KOPYALAMIÅžTI

Ã‡inli uzmanlar da yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ kopyalamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in Afet Kontrol ve Ã–nleme Merkezinin (CDC) viroloji uzmanÄ± ÅžÃ¼ VÄ±nbo, merkez bÃ¼nyesindeki uzmanlarÄ±n yeni tip koronavirÃ¼se karÅŸÄ± aÅŸÄ± geliÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda izole edilen virÃ¼sÃ¼n genom dizilimini tanÄ±mlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

8

Ã‡inli yetkililer, yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n kuluÃ§ka dÃ¶neminde bulaÅŸabildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ã–te yandan DSÃ–, virÃ¼sÃ¼n semptomlar gÃ¶rÃ¼lmeden bulaÅŸÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirsizliÄŸini koruduÄŸunu belirtiyor.Â  DSÃ–'ye gÃ¶re, kuluÃ§ka dÃ¶nemi 2 ile 10 gÃ¼n arasÄ±nda deÄŸiÅŸebiliyor. Yeni tip koronavirÃ¼s solunum, hapÅŸÄ±rma ve Ã¶ksÃ¼rme durumlarÄ±nda hava yoluyla bulaÅŸÄ±yor. Ä°lk belirtileri yÃ¼ksek ateÅŸ, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, solunumda zorluk ve ishal ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

9ALMANYA 9 ÅžUBATI Ä°ÅžARET ETTÄ°

ALMANYA 9 ÅžUBAT'I Ä°ÅžARET ETTÄ°

Alman hava yolu firmasÄ±Â LufthansaÂ Group'a baÄŸlÄ± hava yolu ÅŸirketleri, yeni tipÂ koronavirÃ¼sÂ (2019-nCoV) salgÄ±nÄ± nedeniyleÂ Ã‡in'e tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± 9 Åžubat 2020â€™ye kadar durdurma kararÄ± aldÄ±.Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Ã‡in ana karasÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ± 9 Åžubat'a kadar askÄ±ya alacak. Operasyonel nedenlerle Ã‡in'e yapÄ±lan uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik rezervasyonlarÄ±n kabulÃ¼ ÅŸubat ayÄ±nÄ±n sonuna kadar askÄ±ya alÄ±nacak." ifadesine yer verildi.

10Ä°NGÄ°LTEREDEN DE Ä°PTAL

Ä°NGÄ°LTERE'DEN DE Ä°PTAL

Ä°ngiliz hava yollarÄ± British Airways (BA) de Ã‡in'e tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±.Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n seyahat uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derhal geÃ§erli olmak Ã¼zere Ã‡in ana karasÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ± askÄ±ya aldÄ±k." ifadesine yer verildi.

11Ä°KÄ° Ä°PTAL DAHA

Ä°KÄ° Ä°PTAL DAHA

British Airways'in (BA) ardÄ±ndan Lion Air ve Seoul Air ÅŸirketleri, yeni tip koronavirÃ¼s (2019-nCoV) salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã‡in'e tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±.Lion Air ÅŸirketinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Danang Mandala Prihantor, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gelecek gÃ¼nlerde Endonezya'nÄ±n Denpasar, Manado, Surabaya, Cakarta ve Batam kentlerinden Ã‡in'deki 15 havalimanÄ±na yapÄ±lacak 50'den fazla uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸini bildirdi.

12

GÃ¼ney Kore'nin Seoul Air ÅŸirketi de Ã‡in ana karasÄ±nda Cangciacie ve Linyi kentlerine yapÄ±lan uÃ§uÅŸlarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Finlandiya hava yollarÄ± Finnair, merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Pacific ve Singapor ÅŸirketi Jetstar Asia, Ã‡in ana karasÄ±na sefer sayÄ±larÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

13DSÃ–DEN ACÄ°L KODU

DSÃ–'DEN ACÄ°L KODU

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) Acil Durum Komitesi, Ã‡inâ€™in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve Ã¼lke geneline yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ (2019-nVoC) salgÄ±nÄ±nÄ±n kÃ¼resel bir tehdit oluÅŸturup oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki merkezinde yarÄ±n yeniden toplanacak.DSÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin hemen ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Komite'nin yeniden toplanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

14

Ghebreyesus, 6 bin 65 koronavirÃ¼sÃ¼ vakasÄ±nÄ±n teyit edildiÄŸini, 132 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lma potansiyelinin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

15PANZEHÄ°RÄ°MÄ°Z YOK

PANZEHÄ°RÄ°MÄ°Z YOK

DSÃ– SaÄŸlÄ±k Acil Durumlar ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Mike Ryan da "GÃ¶rev Ã§ok zor ama sorumluluk devasa. EndiÅŸeliyiz. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var ama panzehirimiz yok." dedi.Ryan, Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±nda 51 Ã¼lkede 71 koronavirÃ¼s vakasÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini belirtti.Â  DSÃ–'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da Acil Durum Komitesinin yarÄ±nGhebreyesus'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda koronavirÃ¼s ile ilgili "uluslararasÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± acil durumu" ilanÄ± konusunu yeniden ele almak iÃ§in toplanacaÄŸÄ± belirtildi.

16

ToplantÄ±nÄ±n TSÄ° 13.30'da baÅŸlayacaÄŸÄ±, 21.30'da da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi kaydedildi.Duyuruyla eÅŸ zamanlÄ± olarak DSÃ– bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. ToplantÄ±da virÃ¼sÃ¼n yakÄ±n temas halinde bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n o Ã¼lkelere gitmemeyi tavsiye edebileceÄŸinin altÄ± Ã§izildi. 15 Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len virÃ¼sle ilgili klinik Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¼zerinde durulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

17DÃœNYANIN SORUNU

DÃœNYANIN SORUNU

VirÃ¼sÃ¼n sadece Ã‡in iÃ§in deÄŸil dÃ¼nya iÃ§in de bir sorun olduÄŸu kaydedildi.DSÃ– virÃ¼s iÃ§in tÃ¼m dÃ¼nyaya harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

18VÄ°RÃœSÃœN KRONOLOJÄ°SÄ°

VÄ°RÃœSÃœN KRONOLOJÄ°SÄ°

Ã‡in'de Vuhan kentinde "gizemli hastalÄ±k" ya da "gizemli zatÃ¼rre" adlarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan ve kÄ±sa sÃ¼rede salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen yeni tip koranavirÃ¼s (2019-nCoV) dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼ne kadar 132 can kaybÄ± yaÅŸandÄ±. Ãœlkede 5 bin 974 kiÅŸiye bulaÅŸan virÃ¼s, alÄ±nan Ã¶nlemlere raÄŸmen durdurulamÄ±yor.

19

Åžiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yÃ¼zde 80 benzerliÄŸi bulunan ve geniÅŸ Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen durdurulamayan yeni tip koronavirÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸanan can kaybÄ± ve virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n bir haftada zirveye Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

20

Yeni tip koronavirÃ¼se yÃ¶nelik bazÄ± bÃ¶lgelerde ÅŸehirler arasÄ± otobÃ¼s seferlerinin durdurulmasÄ± ve ÅŸehir iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n durdurulmasÄ± gibi ciddi Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen, virÃ¼s can almaya devam ediyor.

21SARSI GEÃ‡TÄ°

SARS'I GEÃ‡TÄ°

VirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 5 bin 974 oldu, binlerce kiÅŸi de mÃ¼ÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±. KoronavirÃ¼sten etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ±, 2003'te Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len SARS salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±ndaki vaka sayÄ±sÄ±nÄ± da geÃ§ti. Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti, virÃ¼se yÃ¶nelik ilk baÅŸta "bulaÅŸÄ±cÄ± deÄŸil" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaparken daha sonra insandan insana temas ve hava yoluyla "kesinlikle bulaÅŸÄ±cÄ±" olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

22

Son gÃ¼nlerde virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ve neden olduÄŸu Ã¶lÃ¼mlerin sayÄ±sÄ± hÄ±zla yÃ¼kselirken Pekin yÃ¶netimi, henÃ¼z bu hÄ±zÄ± dizginleyebilmiÅŸ ve Ã§are Ã¼retebilmiÅŸ deÄŸil.

23

Ãœlkede bugÃ¼n itibarÄ±yla ise can kaybÄ± 132'ye, virÃ¼s bulaÅŸan hasta sayÄ±sÄ± 5 bin 974'e, mÃ¼ÅŸahede altÄ±ndaki hasta sayÄ±sÄ± 59 bin 990'a Ã§Ä±ktÄ±. VirÃ¼sle enfekte olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n4 gÃ¼nde 6'ya katlanmasÄ± endiÅŸeleri artÄ±rdÄ±.

24SOKAKLAR BOÅžALDI

SOKAKLAR BOÅžALDI

Ãœlkede salgÄ±nla mÃ¼cadele Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda, din ve inanÃ§ gruplarÄ±nÄ± tapÄ±nak ve mabetleri geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±, okullarÄ±n yarÄ±yÄ±l tatilleri ve Bahar BayramÄ± tatili uzatÄ±ldÄ±.Ä°nsanlara kalabalÄ±k ortamlarda bulunmamalarÄ±, maskesiz sokaÄŸa Ã§Ä±kmamalarÄ± ve hijyen kurallarÄ±na azami riayet etmeleri tavsiye edilirken virÃ¼s Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±ndaki birÃ§ok Ã¼lkeye de sÄ±Ã§radÄ±.Ã‡in'de Bahar BayramÄ± tatilindeki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla da iyice sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼, sokaklar boÅŸaldÄ±.

25TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Yeni tip koronavirÃ¼s ilk olarak Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentinde 12 AralÄ±k'ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi SaÄŸlÄ±k Komisyonu, 31 AralÄ±k'ta kentteki Huanan Deniz ÃœrÃ¼nleri PazarÄ± ile temasÄ± bulunan 27 kiÅŸide daha "gizemli hastalÄ±ÄŸÄ±n" gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Huanan Deniz ÃœrÃ¼nleri PazarÄ±, 1 Ocak'ta sÃ¶z konusu "gizemli vaka" nedeniyle kapatÄ±lÄ±rken Vuhan Belediyesi, 5 Ocak'ta virÃ¼sÃ¼n SARS ya da MERS hastalÄ±klarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

26SALGINA DÃ–NÃœÅžTÃœ

SALGINA DÃ–NÃœÅžTÃœ

Ã‡inli bilim insanlarÄ±, 9 Ocak'ta sÃ¶z konusu "gizemli zatÃ¼rreyi", yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±. Vuhan yerel hÃ¼kÃ¼meti, 11 Ocak'ta virÃ¼sÃ¼n salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ± ve ilk can kaybÄ± yaÅŸandÄ±. Bilim insanlarÄ±, virÃ¼sÃ¼n SARS'a yÃ¼zde 80 benzerlik gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.Â Yeni tip koronavirÃ¼s, 14 Ocak'ta ilk defa Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Tayland hÃ¼kÃ¼meti, Vuhan'dan gelen bir kiÅŸide virÃ¼sÃ¼n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Japonya, 16 Ocak'ta virÃ¼sle ilgili ilk vakanÄ±n tespit edildiÄŸini duyurdu; aynÄ± gÃ¼n virÃ¼s Vuhan'da 41 kiÅŸide daha gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

27SIÃ‡RAMA YAPTI

SIÃ‡RAMA YAPTI

Taylan'da 17 Ocak'ta yeni tip koronavirÃ¼s bulaÅŸan ikinci vaka ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Vuhan'da 18 Ocak'ta 59 kiÅŸide daha virÃ¼s tespit edildi, can kaybÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±. VirÃ¼s, 19 Ocak'ta Guangdong eyaletine baÄŸlÄ± ÅžÄ±ncÄ±n kentine sÄ±Ã§radÄ± ve ilk vaka gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Vuhan'da ise 20 Ocak'ta 136 yeni vaka tespit edildi. BaÅŸkent Pekin'de 20 Ocak'ta 2 kiÅŸide, GÃ¼ney Kore'de de ilk vaka tespit edildi.21 Ocak'ta virÃ¼sten etkilenenlerin sayÄ±sÄ± 300'Ã¼ aÅŸtÄ± ve 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ãœlke genelinde 22 Ocak'ta virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± 440'a Ã§Ä±ktÄ±, can kaybÄ± 9'a ulaÅŸtÄ±.

28ARA VERÄ°LDÄ°

ARA VERÄ°LDÄ°

Vuhan ve Icou'da 23 Ocak'ta salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± geÃ§ici olarak durduruldu. Bu kapsamda, kentlerdeki otobÃ¼s metro feribot seferleri durdurulurken, Vuhan'da hava ve demiryollarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ hat seferlerine ikinci bir aÃ§Ä±klamaya kadar ara verildi.Vuhan yerel hÃ¼kÃ¼meti, halka maske takmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak Ã¶zel nedeni bulunmayanlarÄ±n ÅŸehri terk etmemesini talep etti.

29YETERLÄ° KANIT YOK

YETERLÄ° KANIT YOKÂ

Ãœlkede, 22 Ocak-8 Åžubat tarihlerinde grup tur hizmeti verecek bÃ¼tÃ¼n turizm acentelerinin faaliyetleri askÄ±ya alÄ±ndÄ±.Ã‡in Sanayi ve Enformasyon Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2019-nCoV nedeniyle bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± maske taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil durum koordinasyonu baÅŸlattÄ±. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–), merkez Ã¼ssÃ¼ Vuhan olan yeni tip koronavirÃ¼s nedeniyle uluslararasÄ± acil durum ilan etmek iÃ§in yeteri kadar kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

30ZÄ°YARETE KAPATILDI

ZÄ°YARETE KAPATILDI

Ã‡in'de 24 Ocak'ta Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 26'ya, virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 830'a Ã§Ä±ktÄ±. Hubey'de Ã‡in basÄ±nÄ±nÄ±n ifadesiyle "mÃ¼hÃ¼rlenen ÅŸehirler"in sayÄ±sÄ± 13'e Ã§Ä±karak, bu durum 30 milyondan fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± etkiledi.BaÅŸkent Pekin'de de salgÄ±nÄ± Ã¶nleme tedbirleri Ã§erÃ§evesinde Ã¶nemli turistik alanlardan Yasak Saray, Ã‡in Seddi'nin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri, Ulusal KÃ¼tÃ¼phaneyle bazÄ± turistik alanlar ziyarete kapatÄ±ldÄ±.

31BÄ°LDÄ°RÄ° ASILDI

BÄ°LDÄ°RÄ° ASILDI

Pekin dahil birÃ§ok kentte Bahar BayramÄ± sÃ¼resince dini etkinliklerin yapÄ±lmasÄ± geÃ§ici olarak durduruldu. Bu kapsamda, Pekin'deki tapÄ±nak, kilise ve camilerin kapÄ±larÄ±na salgÄ±nla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde geÃ§ici olarak dini faaliyetlerin durdurulduÄŸunu belirten bildiri asÄ±ldÄ±.Ãœlkede 25 Ocak'ta yeni tip koronavirÃ¼s nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 41, virÃ¼s kaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸhis edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± bin 287'ye Ã§Ä±ktÄ±, 13 bin 967 kiÅŸi de mÃ¼ÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±.

32EN YÃœKSEK ALARM

"EN YÃœKSEK ALARM"

Vuhan'a 450 askeri saÄŸlÄ±k personeli sevk edildi. Hong Kong'da, Ã‡in'deki virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle "en yÃ¼ksek alarm durumu" ilan edildi, Ã‡in Yeni YÄ±lÄ± kutlamalarÄ± iptal edildi.

33

Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi BaÅŸ YÃ¶neticisi Carrie Lam, kentteki tÃ¼m okullarÄ±n yarÄ±yÄ±l tatilini 17 Åžubat'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Vuhan'a bin 500 yataklÄ± ikinci hastane inÅŸa edileceÄŸi duyurulurken Vuhan'da trafik yoÄŸunluÄŸunu azaltmak iÃ§in hususi araÃ§larÄ±n kullanÄ±mÄ± yasaklanarak halka Ã¼cretsiz hizmet vermesi iÃ§in 6 bin taksi kiralandÄ±.Hubey'de toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n geÃ§ici durdurulmasÄ± 4 ÅŸehirde daha geniÅŸletilerek, toplam mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ ÅŸehir sayÄ±sÄ± 17 oldu.

34BELÄ°RTÄ° GÃ–STERMEME

BELÄ°RTÄ° GÃ–STERMEME

Yeni tip koronavirÃ¼s Ã¼zerinde yapÄ±lan bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma, virÃ¼sÃ¼n herhangi bir hastalÄ±k belirtisi gÃ¶stermeden de vÃ¼cutta faaliyette bulunabileceÄŸini ortaya koydu. Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin aralarÄ±nda Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve BaÅŸbakan Li KÄ±Ã§iang'Ä±n da bulunduÄŸu en yÃ¼ksek 25 yetkilisinin yer aldÄ±ÄŸÄ± PolitbÃ¼ro Komitesi, yeni tip koronavirÃ¼s gÃ¼ndemiyle toplandÄ±.Åži, salgÄ±n nedeniyle Ã¼lkenin ciddi bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± en yÃ¼ksek aÄŸÄ±zdan ilan ederek ilaÃ§ ve malzeme tedarikinin gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

35GEÃ‡Ä°CÄ° OLARAK DURDURULDU

GEÃ‡Ä°CÄ° OLARAK DURDURULDU

ToplantÄ±da, salgÄ±nla mÃ¼cadele konusunda "Merkezi HÃ¼kÃ¼met Yeni Tip KoronavirÃ¼s SalgÄ±nÄ±yla MÃ¼cadele Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu" kuruldu.Â Ã–te yandan Pekin'den diÄŸer kent ve eyaletlere uzun yol otobÃ¼slerinin seferleri geÃ§ici olarak durduruldu.Ãœlkede, 26 Ocak'ta can kaybÄ± 56'ya, virÃ¼sten etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ± bin 975, mÃ¼ÅŸahede altÄ±ndakilerin sayÄ±sÄ± 21 bin 556'ya yÃ¼kseldi. Tiencin kentinden diÄŸer kent ve eyaletlere uzun yol otobÃ¼s seferleri durduruldu.

36HAYVAN TÄ°CARETÄ° YASAKLANDI

HAYVAN TÄ°CARETÄ° YASAKLANDI

Ãœlkede yeni tip koronavirÃ¼se yÃ¶nelik yapÄ±lan ilk bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã‡in'e Ã¶zgÃ¼ yÄ±lan ve yarasa tÃ¼rlerini iÅŸaret etmesi sonucu, Ã¼lkede salgÄ±n bitene kadar yabani hayvan ticareti yasaklandÄ±. Ã‡in Afet Kontrol ve Ã–nleme Merkezi, virÃ¼sÃ¼ kontrollÃ¼ ÅŸekilde tecrit ederek aÅŸÄ± geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Ulusal SaÄŸlÄ±k Komisyonu, virÃ¼sÃ¼n kuluÃ§ka sÃ¼resinin 14 gÃ¼ne kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kuluÃ§ka evresinde bile bulaÅŸÄ±cÄ± olduÄŸunu, yayÄ±lma hÄ±zÄ±nÄ±n gittikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

375 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° AYRILDI

5 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° AYRILDI

SalgÄ±n nedeniyle Pekin, Åžanghay ve Ã‡ongÃ§ing kentlerinde yarÄ±yÄ±l tatili uzatÄ±ldÄ±. Vuhan Belediyesi, salgÄ±n ve Bahar BayramÄ±'nÄ±n etkisiyle 5 milyondan fazla VuhanlÄ±nÄ±n kentten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Ãœlkede, 27 Ocak'ta salgÄ±n nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 80, virÃ¼sten etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 2 bin 744'e yÃ¼kseldi, mÃ¼ÅŸahede altÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 30 bin 453'e Ã§Ä±ktÄ±. Devlet Konseyi kararÄ±yla Bahar BayramÄ±, 3 Åžubat'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

388,74 MÄ°LYAR DOLAR AYRILDI

8,74 MÄ°LYAR DOLAR AYRILDI

BaÅŸbakan Li, yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ Vuhan'a "Merkezi HÃ¼kÃ¼met Yeni Tip KoronavirÃ¼s SalgÄ±nÄ±yla MÃ¼cadele Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu" lideriyle teftiÅŸ ziyaretinde bulundu.Â  Ã‡in Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ulusal SaÄŸlÄ±k Komisyonu, salgÄ±nla mÃ¼cadeleye 8,74 milyar dolar ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ã‡in'deki SARS uzmanlarÄ±ndan Lin Ciangtao ve Cong NanÅŸan, virÃ¼sten etkilenen sayÄ±sÄ±nÄ±n bir haftada zirveye Ã§Ä±kabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, KomÃ¼nist Parti mensuplarÄ±na halkÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± her ÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde tutmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. AyrÄ±ca Pekin'de koronavirÃ¼sten ilk can kaybÄ± yaÅŸandÄ±.

39PERSONEL TAKVÄ°YESÄ°

PERSONEL TAKVÄ°YESÄ°

Ãœlkede, 28 Ocak'ta yeni tip koronavirÃ¼sten can kaybÄ± 106'ya, virÃ¼s teÅŸhisli hasta sayÄ±sÄ± 4 bin 515'e, mÃ¼ÅŸahede altÄ±ndakilerin sayÄ±sÄ± 44 bin 132'ye Ã§Ä±ktÄ±. Hubey'e diÄŸer kent ve eyaletlerden 4 binden fazla saÄŸlÄ±k personeli takviyesi yapÄ±ldÄ±.Ãœlkede bugÃ¼n itibarÄ±yla ise can kaybÄ± 132'ye, virÃ¼s bulaÅŸan hasta sayÄ±sÄ± 5 bin 974'e, mÃ¼ÅŸahede altÄ±ndaki hasta sayÄ±sÄ± 59 bin 990'a Ã§Ä±ktÄ±.

40SALGIN RAKAMLARI

SALGIN RAKAMLARI

Ãœlkede bugÃ¼ne kadar meydana gelen can kaybÄ± vakalarÄ±nÄ±n 125'i yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Hubey'de olurken; HÄ±nan, Haynan, HÄ±bey, Heylongciang eyaletlerinde, Pekin ve Åžanghay kentlerinde birer can kaybÄ± yaÅŸandÄ±.Â  Bununla merkeze doÄŸrudan baÄŸlÄ± ÅŸehirlerden Pekin'de 91, Åžanghay'da 66, Tiencin'de 24, Ã‡ongÃ§ing'de 132 enfekte vaka tespit edilirken eyaletlerde ise virÃ¼sten etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ± ÅŸu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti:Â  "Hubey'de 2 bin 714, Guangdong'da 188, CÄ±ciang'da 173, HÄ±nan'da 168, Hunan'da 143, Anhui'de 106, Åžandong'da 95, SÄ±Ã§uan'da 90, Fucien'de 73, Ciangsu'da 99, ÅžaanÅŸi'de 56, YÃ¼nnan'da 51, Haynan'da 43, HÄ±bey'de 48, Heylongciang'da 37, Liaoning'de 36, ÅžanÅŸi'de 27, Gansu'da 24, Guicou'da 9, Cilin'de 9, Ã‡inghay'da 6."Â  Ã–zerk bÃ¶lgelerden Sincan Uygur'da 13, NingÅŸia Hui'de 12, Ä°Ã§ MoÄŸolistan'da 16, GuangÅŸi Cuang'da 58 kiÅŸi virÃ¼sten etkilendi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 8, Makau Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde 7 kiÅŸide virÃ¼s tespit edildi.

41SALGINLAR NEDEN ARTIYOR

SALGINLAR NEDEN ARTIYOR?

BBCnin haberine gÃ¶re son dÃ¶nemde Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼sÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±lmasÄ± gibi, son 30 yÄ±l iÃ§erisinde virÃ¼slerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± salgÄ±n hastalÄ±klar da Ã§ok daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Bunun arkasÄ±nda yatan neden ne?DÃ¼nya nÃ¼fusunun tarihin en yÃ¼ksek dÃ¼zeyinde olduÄŸu bir gerÃ§ek. DÃ¼nyada 7,7 milyar kiÅŸi yaÅŸÄ±yor ve bu sayÄ± giderek artÄ±yor. DahasÄ±, insanlar artÄ±k birbirleriyle daha fazla temas halinde.Daha kÃ¼Ã§Ã¼k mekÃ¢nlarÄ± daha fazla insanÄ±n paylaÅŸmasÄ± sonucunda da hastalÄ±klara neden olan mikroplara maruz kalma riski artÄ±yor.Ã‡in'in Vuhan bÃ¶lgesinde ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼s, insandan insana Ã¶ksÃ¼rme ya da hapÅŸÄ±rma sÄ±rasÄ±nda ortalÄ±ÄŸa saÃ§Ä±lan zerreciklerle geÃ§iyor. Bu virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cut dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸama sÃ¼resi oldukÃ§a kÄ±sÄ±tlÄ±. Bu nedenle de virÃ¼sÃ¼ yayan kiÅŸi ile geÃ§tiÄŸi kiÅŸinin birbirine oldukÃ§a yakÄ±n bir mesafede olmasÄ± gerekiyor.

42ÅžEHÄ°R NÃœFUSU KIRSALI GEÃ‡TÄ°

ÅžEHÄ°R NÃœFUSU KIRSALI GEÃ‡TÄ°

2014 yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan Ebola salgÄ±nÄ±, ancak Ã§ok yakÄ±n temasla, kan veya vÃ¼cut sÄ±vÄ±sÄ±yla bulaÅŸÄ±yordu. Ancak virÃ¼slerin tamamÄ±, insandan insana geÃ§en tÃ¼rlerden oluÅŸmuyor.Sivrisineklerden insanlara geÃ§en Zika virÃ¼sÃ¼nÃ¼n bulaÅŸmasÄ±nda bile aradaki mesafenin yakÄ±n olmasÄ± Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Åžehirlerde yaÅŸayan Zika sinekleri, insan kanÄ±ndan besleniyor. Ã–zellikle nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸu yÃ¼ksek, nemli ve sÄ±cak yerlerde yaÅŸÄ±yor.2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana ÅŸehir nÃ¼fusu kÄ±rsalÄ± geÃ§miÅŸ bulunuyor. DÃ¼nya Ã¼zerindeki toplam kara parÃ§asÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1'lik bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 4 milyardan fazla insan yaÅŸÄ±yor.DahasÄ±, insanlarÄ±n yaÅŸamak iÃ§in taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da buna hazÄ±r deÄŸil. Bu nedenle de, ÅŸehirlere taÅŸÄ±nan birÃ§ok kiÅŸi varoÅŸlara yerleÅŸiyor ve bu yerlerde de genellikle temiz su ya da iyi bir kanalizasyon sistemi bulunmuyor. BÃ¶ylece hastalÄ±klar da daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lÄ±yor.

43DAHA FAZLA GEZMEYE BAÅžLADIK

DAHA FAZLA GEZMEYE BAÅžLADIK

UÃ§ak, tren ve otomobil gibi ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±, bir virÃ¼sÃ¼n bir gÃ¼nden daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde dÃ¼nyanÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± gezebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor. KoronavirÃ¼s, ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonraki birkaÃ§ hafta iÃ§erisinde 16'dan fazla Ã¼lkeye yayÄ±ldÄ±.2019 yÄ±lÄ±nda havayolu ÅŸirketleri, 4,5 milyar yolcu taÅŸÄ±dÄ±. Bu sayÄ±, 10 yÄ±l Ã¶nce sadece 2,4 milyardÄ±.Ã‡in'in hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k istasyonlarÄ±ndan biri Vuhan'dan geÃ§iyor. Bu virÃ¼s de Ã‡in Yeni YÄ±lÄ± nedeniyle 3 milyardan fazla insanÄ±n seyahat edecek olmasÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insan hareketi olarak gÃ¶sterilen dÃ¶nem sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

44TARÄ°HÄ°N EN KÃ–TÃœSÃœ

TARÄ°HÄ°N EN KÃ–TÃœSÃœ

Tarihteki en kÃ¶tÃ¼ salgÄ±nlardan birisi 1918 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len Ä°spanyol gribi oldu. Bu salgÄ±n, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sonuna doÄŸru bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§lerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Avrupa'da baÅŸladÄ±.Grip virÃ¼sÃ¼, savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkelerine geri dÃ¶nen askerler tarafÄ±ndan taÅŸÄ±ndÄ±. BÃ¶ylece virÃ¼s, henÃ¼z direnÃ§ geliÅŸtirmemiÅŸ kiÅŸilerin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalayÄ±nca hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±ldÄ±.Virolog John Oxford tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma, virÃ¼sÃ¼n kaynaÄŸÄ±nÄ±n, gÃ¼nde 100 bin kadar askerin kullandÄ±ÄŸÄ± bir toplanma merkezi olduÄŸunu gÃ¶steriyor.Sivil havacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n henÃ¼z ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde bile, bu grip salgÄ±nÄ± neredeyse dÃ¼nyanÄ±n tamamÄ±na yayÄ±ldÄ±. Bu virÃ¼s nedeniyle 50 ile 100 milyon arasÄ±nda kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.Yine de Ä°spanyol gribinin dÃ¼nyaya yayÄ±lmasÄ± altÄ± ile dokuz ay sÃ¼rdÃ¼. Bir gÃ¼nde dÃ¼nyanÄ±n bir ucundan diÄŸerine gidilebilen bir dÃ¶nemde yeni bir grip virÃ¼sÃ¼ Ã§ok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lÄ±r.

45Ã‡OK HAYVAN Ã‡OK HASTALIK

Ã‡OK HAYVAN Ã‡OK HASTALIK

Ebola,Â SARSÂ ve son olarak da VuhanÂ koronavirÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ tamamÄ±, omurgalÄ± hayvanlardan insanlara geÃ§enÂ zoonotik virÃ¼sler. Son dÃ¶nemde gÃ¶rÃ¼len koronavirÃ¼sÃ¼n kaynaÄŸÄ±nÄ±n Vuhan'daki bir et pazarÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. YapÄ±lan ilk tespitler, canlÄ± yÄ±lanlardan geÃ§miÅŸ olabileceÄŸini gÃ¶steriyor.GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ortaya Ã§Ä±kan her dÃ¶rt hastalÄ±ktan Ã¼Ã§Ã¼, zoonotik rahatsÄ±zlÄ±klar.Yiyecek et talebi dÃ¼nya genelinde artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. DÃ¼nyada refah dÃ¼zeyinin artmasÄ± ve insanlarÄ±n beslenmelerinde et miktarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla hayvancÄ±lÄ±k da geniÅŸliyor.

46EHLÄ°LEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž HAYVANLAR

EHLÄ°LEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž HAYVANLAR

Grip virÃ¼sleri, ehlileÅŸtirilmiÅŸ hayvanlar Ã¼zerinden insanlara geÃ§me eÄŸilimi gÃ¶steriyor. DolayÄ±sÄ±yla, virÃ¼s taÅŸÄ±yan bir hayvanÄ±n insanlarla temas kurma imkÃ¢nÄ± da artÄ±yor.KoronavirÃ¼sler, yaban hayvanlarÄ±ndan insanlara sÄ±Ã§rÄ±yor. Ã‡in'de canlÄ± hayvan ve et pazarlarÄ± genellikle nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu yerlerde bulunuyor. Bu da son salgÄ±nlarÄ±n kaynaÄŸÄ± hakkÄ±nda bir fikir veriyor.AyrÄ±ca, ÅŸehirler bÃ¼yÃ¼yÃ¼p daha kÄ±rsal alanlara doÄŸru geniÅŸledikÃ§e insanlar da yaban hayvanlarÄ±yla daha fazla temas kuruyor.Lassa sÄ±tmasÄ±Â da bu ÅŸekilde yayÄ±lan virÃ¼slerden birisi. TarÄ±m iÃ§in daha fazla ormanlÄ±k alanÄ±n yok edilmesiyle, doÄŸada yaÅŸayan sÄ±Ã§an ve fareler de evlere yerleÅŸmeye baÅŸladÄ± ve yanlarÄ±nda Lassa sÄ±tmasÄ± virÃ¼sÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±.

47HENÃœZ HAZIR DEÄžÄ°LÄ°Z

HENÃœZ HAZIR DEÄžÄ°LÄ°Z

DÃ¼nya genelinde iletiÅŸim hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar geliÅŸmiÅŸ durumda olmasÄ±na karÅŸÄ±n, bu tarz tehditlere kaynaÄŸÄ±nda mÃ¼dahale edilmesini saÄŸlayacak bir kÃ¼resel saÄŸlÄ±k sistemi mevcut deÄŸil.SalgÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nda birincil sorumlu olarak virÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu Ã¼lkenin, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almayÄ± baÅŸaramamasÄ± halinde, tÃ¼m gezegen de tehlike altÄ±nda kalÄ±yor.Bu durumun en tipik Ã¶rneÄŸi Ebola salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda BatÄ± Afrika'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de alÄ±nan yerel Ã¶nlemlerin yetersiz kalmasÄ± Ã¼zerine virÃ¼s de yayÄ±ldÄ±.

48YURTDIÅžINA BEYÄ°N GÃ–Ã‡Ãœ

YURTDIÅžINA BEYÄ°N GÃ–Ã‡Ãœ

Ebola nedeniyle BatÄ± Afrika'da 11 bin 310 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Neyse ki, bu, dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±na yayÄ±lma hÄ±zÄ± yavaÅŸ olan bir virÃ¼stÃ¼. Ancak grip ya da koronavirÃ¼s gibi solunum yollarÄ±nÄ± etkileyen virÃ¼sler Ã§ok daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lÄ±yor.AyrÄ±ca salgÄ±nlar, saÄŸlÄ±k sistemleri zayÄ±f olan yoksul yerlerde daha Ã§ok ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Hijyen ve temizlik konusunda dÃ¼zenleme veya eÄŸitimin olmamasÄ±na ek olarak, nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸunun fazla olmasÄ± riski artÄ±rÄ±yor.AynÄ± zamanda bu Ã¼lkelerin birÃ§oÄŸunda saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na beyin gÃ¶Ã§Ã¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

49NE ZAMAN VEYA NEREDE

NE ZAMAN VEYA NEREDE

HalihazÄ±rda az olan kaynaklarÄ±nÄ±, bir gÃ¼n yayÄ±lma ihtimali olan bir hastalÄ±ÄŸÄ±n engellenmesine ayÄ±rmak isteyen Ã§ok da fazla Ã¼lke yok.Â Domuz gribiÂ ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, dÃ¼nya genelinde Ã§ok ciddi bir ilaÃ§ daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ancak bu Ã¶nlem de virÃ¼sÃ¼n Ã§ok ciddi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan biraz aÅŸÄ±rÄ± bulunmuÅŸtu.Her ne kadar bu virÃ¼slerin bazÄ±larÄ±nÄ± daha ortaya Ã§Ä±kmadan etkisiz hale getirecek ilaÃ§larÄ± geliÅŸtirecek teknolojilere sahip olmamÄ±za karÅŸÄ±n, ilaÃ§ ÅŸirketleri bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±mÄ±n altÄ±na girmek istemiyor. Can kaybÄ±nÄ±n birkaÃ§ binle sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaÄŸÄ± bir salgÄ±n, para harcanmaya deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor.Ortaya Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± bilmekle birlikte birÃ§ok salgÄ±nÄ±n ne zaman veya nerede ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu nedenle bu tarz virÃ¼s kaynaklÄ± hastalÄ±klarÄ±n yayÄ±lmasÄ±, bizi neredeyse her defasÄ±nda hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakÄ±lÄ±yor.

50Ä°YÄ° HABER

Ä°YÄ° HABER

HiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã§ok salgÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak, Ä°ngiliz bilim akademisi Royal Society, hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n giderek azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Ã‡in'de olduÄŸu gibi, ekonomi bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e saÄŸlÄ±k hizmetleri de iyileÅŸiyor. AynÄ± ÅŸekilde iletiÅŸim sistemleri de iyileÅŸme gÃ¶steriyor ve bÃ¶ylece hastalÄ±ktan korunmanÄ±n yollarÄ±yla ilgili bilgilendirme de daha fazla insana ulaÅŸÄ±yor.

51TESPÄ°T ETME VE MÃœCADELE

TESPÄ°T ETME VE MÃœCADELE

ArtÄ±k daha iyi tedaviler uygulanÄ±yor ve bunlara daha fazla insanÄ±n eriÅŸimi var. AyrÄ±ca, hastalÄ±k Ã¶nleme konusunda da geÃ§miÅŸe kÄ±yasla Ã§ok daha iyi durumdayÄ±z. AÅŸÄ±lar, daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde geliÅŸtirilebiliyor.KÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte hastalÄ±klarla mÃ¼cadele sistemi henÃ¼z mÃ¼kemmel dÃ¼zeye ulaÅŸmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ancak salgÄ±nlarÄ± tespit etme ve bunlarla mÃ¼cadele konusunda giderek daha iyileÅŸiyoruz.Ã‡in gibi bir Ã¼lke, bir hafta iÃ§erisinde 1000 yataklÄ± hastane inÅŸa edebiliyor. BÃ¶yle birÅŸeyi 1918 yÄ±lÄ±nda tahayyÃ¼l etmek bile mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi.

52BÃœYÃœK KAÃ‡IÅž

BÃœYÃœK KAÃ‡IÅž

Avrupa BirliÄŸi (AB), Ã‡in'in Vuhan kentinde baÅŸlayan ve tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± alarma geÃ§iren yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ± sonrasÄ±nda Ã¼lkede bulunan yaklaÅŸÄ±k 600 vatandaÅŸÄ±nÄ± tahliye iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â ABD vatandaÅŸlarÄ± Wuhanâ€™dan tahliye ediliyor. Bir Ã§ok Ã¼lke harekete geÃ§ti.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi