ÇOK HAYVAN ÇOK HASTALIK Ebola, SARS ve son olarak da Vuhan koronavirüsünün tamamı, omurgalı hayvanlardan insanlara geçen zoonotik virüsler. Son dönemde görülen koronavirüsün kaynağının Vuhan'daki bir et pazarı olduğu düşünülüyor. Yapılan ilk tespitler, canlı yılanlardan geçmiş olabileceğini gösteriyor.Günümüzde ortaya çıkan her dört hastalıktan üçü, zoonotik rahatsızlıklar.Yiyecek et talebi dünya genelinde artış gösteriyor. Dünyada refah düzeyinin artması ve insanların beslenmelerinde et miktarının artmasıyla hayvancılık da genişliyor.