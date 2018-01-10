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Büyük hayallerle başlamıştı, sonu bakın ne oldu...

İnternette gördüğü sevimli sunumları mutfağına taşımak isteyen ama sonucunda hüsrana uğrayan 20 kişi...

Fotoğraflar: Reddit, PinterestFail, CraftFail
10.01.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:
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Büyük hayallerle başlamıştı, sonu bakın ne oldu...Next

İnternet, özellikle de Pinterest, yemek sunumlarına renk katmak isteyenler için derya gibi bir kaynak. Ancak bazen ortaya çıkan sonuçlarla, başta koyulan hedefler birbirinden epey farklı olabiliyor. Bored Panda sitesi bu farklı ve çoğu zaman komik sonuçları derlemiş. İşte Bored Panda'nın seçimiyle mutfaktaki hayaller ve hayatlar...

Etiketler: pinterest , internet , yemek pişirmek , Mutfak

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