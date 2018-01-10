Büyük hayallerle başlamıştı, sonu bakın ne oldu...

İnternet, özellikle de Pinterest, yemek sunumlarına renk katmak isteyenler için derya gibi bir kaynak. Ancak bazen ortaya çıkan sonuçlarla, başta koyulan hedefler birbirinden epey farklı olabiliyor. Bored Panda sitesi bu farklı ve çoğu zaman komik sonuçları derlemiş. İşte Bored Panda'nın seçimiyle mutfaktaki hayaller ve hayatlar...
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